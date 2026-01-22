零下低溫籠罩 烏克蘭艱困取暖度冬

關注俄烏戰爭，即將滿4年，在戰火波及下，此刻，烏克蘭首都、基輔、迎來開戰以來，最艱難的冬天。就在俄羅斯，持續鎖定能源設施發動攻擊，導致大規模停電、暖氣供應暫停，導致數百萬居民，被迫在嚴寒當中求生，因為當地溫度來到零下18度左右。有的人，在家裡圍著熱水取暖，或者到臨時避寒帳棚找溫暖，用用最克難的方式，撐過今年冬天。

圍著一大壺煮沸的開水，小公寓裡難得有暖意。 基輔民眾雷比科夫：「今年冬天是最難熬的，我最擔心的是孩子們受凍，停電長達18個 19個小時，沒電就沒有暖氣 公寓裡很冷，房間(臥室)裡只有攝氏9度。」

烏克蘭首都基輔的300萬居民，正努力撐過開戰以來最寒冷的冬天。在攝氏零下18度以下的低溫中，寒冷與黑暗，考驗著人們的求生智慧。基輔民眾雷比科夫：「我還有一個睡袋，瑞士製造 非常保暖，最壞的情況下我們就睡睡袋，孩子們也能一起睡在裡面，我甚至想過 在臥室裡搭帳棚，再用一壺熱水，把裡面的小空間變暖。」

基輔當局在市區各地設置的緊急避寒帳棚，配有發電機，民眾可以聚集在這裡取暖、 喝上一杯熱茶 幫手機充電。俄羅斯的攻擊，已造成超過百萬戶基輔家庭停電，供暖、供水都因此中斷，政府甚至首次就能源危機，宣布進入緊急狀態。基輔民眾塔瑪拉：「我會留在基輔 做好準備，我有一些食物儲備和罐頭食品，所以應該能撐過去，即使沒有電。」

