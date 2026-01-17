零下低溫苦撐 烏克蘭兒童致命危機
國際援助機構周五(1/16)表示，由於俄羅斯襲擊烏克蘭的能源基礎設施，導致烏方的燃料儲備與緊急發電機，可用情況告急。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他將宣布烏克蘭的能源情況進入「緊急狀態」，因為國內所剩的燃料儲備，僅能再撐過20多天；聯合國兒童基金會(UNICEF) 駐烏克蘭代表指出，烏克蘭夜間氣溫降至攝氏零下18度左右，全國各地兒童面臨在冰凍溫度下，體溫過低的致命風險。
烏克蘭民眾指出，現在不僅電力不足，就算電來了，電壓也不夠，只能供應照明，連充電都沒有辦法。有人買了變壓器，將電壓從170伏特，調高到220伏特，才有辦法讓暖氣運轉。
拔腿狂奔，趕緊帶孩子躲進地下防空室。
不過，聯合國兒童基金會指出，遭到俄羅斯狂轟濫炸的烏克蘭，近日夜間溫度降至攝氏零下18度，導致孩童在躲避砲襲之外，還多了體溫過低的健康風險。
基輔市長 克利奇科：「基輔今天(1/16)只能獲得，所需電力的一半左右，我們首先要把這些電力，輸送到關鍵的基礎設施，確保水泵運轉，保障基本的供水和供暖無虞。」
基輔能源工業研究中心主任 哈爾琴科：「目前，就幾個主要地區的，能源供應 和供暖而言，情況是整個戰爭以來最嚴峻的，目前有大量民眾，正在遭受苦難，尤其是在零下15℃的嚴寒天氣下，俄軍的打擊行動影響了，本應向300萬人供應的暖氣系統。」
俄軍砲火瞄準烏克蘭大城的基礎設施，儘管工作人員在風雪中努力搶修，仍趕不上軍事、民生所需的電力需求，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他不得不宣布，烏克蘭的能源情況，進入「緊急狀態」，因為國內所剩的儲備燃料，只夠再撐過20多天。
男童 提摩西：「媽媽想去村裡，讓我們能燒火爐保暖，否則現在經常停電，只有電來的時候，我們才有暖氣，這讓我感到非常害怕。」
聯合國兒童基金會16號表示，烏克蘭數千戶家庭，連續幾天都沒有電力或暖氣。兒童若長時間處於寒冷環境，有可能引發”低溫症”，也就是體溫低於35度。初期只是感到寒冷、發抖、手腳冰冷，但若體溫持續下降到32度以下，就會造成意識模糊、言語不清、判斷力下降，嚴重時，可能導致心律不整、昏迷，甚至死亡，人道救援組織因此面臨與時間賽跑的壓力，必須在艱困的情況下，幫助恢復在俄軍襲擊中，受到重創的供水和供暖服務。
