零下氣溫有多冷？30歲男腿靜脈曲張倒街頭 褲子被剪開「鮮血狂噴」

大陸哈爾濱一名30歲男子因為天氣太冷，腿部靜脈曲張血管破裂大出血，所幸經急救治療，才沒有生命危險。（圖／翻攝自微博／哈爾濱政法）

大陸黑龍江哈爾濱近日低溫嚴寒，因此傳出一起驚險事故。一名年約30歲的男子因為天氣太冷，穿著不夠保暖，腿部靜脈曲張的血管突然破裂，倒在街頭；男子的女友報警、叫救護車，醫護人員急救時剪開他的褲子，竟當場大出血。隨後男子被送醫治療，所幸已脫離生命危險。

綜合陸媒報導，哈爾濱警方日前接獲一名女性民眾通報，稱與30歲男友在街上走到一半，他突然臉色蒼白，要求坐在椅子上休息，結果小腿不斷流血，還滲透褲管。警方與救護人員趕抵現場後，看見男子癱坐在椅子上，臉色看起來非常虛弱、幾乎快暈過去，但仍用雙手緊緊按住小腿試圖止血。

救護人員見狀，直言情況相當危急，男子的褲管不斷有血滴落地面，立刻上前急救，幫男子剪開褲管時，他的小腿持續流出鮮血，畫面相當驚悚。不過，男子主動告知警方，自己過去也曾發生類似出血狀況，但這幾日天氣過於寒冷，可能導致症狀更加嚴重。

由於事發時正值夜間低溫時段，警方擔心男子持續失血恐引發休克，立即合力將傷者轉移至附近飯店，並通知就近警務站支援。而警方幫忙救護人員急救時，邊用紗布替男子加壓止血，和使用止血帶固定傷口，同時不忘叮囑傷者及其女友，「在東北出門，一定要穿保暖的棉褲。」

隨後，救護車趕抵現場，警方迅速協助醫護人員將傷者抬上擔架，並協調開闢就醫綠色通道，護送前往醫院治療。據了解，該名男子是因靜脈曲張的血管破裂，才出現如此危急狀況；經及時搶救後，男子已脫離生命危險，目前仍在醫院持續觀察與恢復中。

