零下雪地驚見「白衣女」挨凍8小時 警走近嚇壞：眼珠竟在動

安徽寒流期間，一名女子僅穿單薄衣物站在雪地8小時，被誤認為冰雕假人。（圖／翻攝自微博＠南華視頻）





中國今年遭遇首波大範圍強烈寒流侵襲，安徽省卻傳出一起驚悚的急凍生還事件。一名女子在零下低溫中僅穿單薄衣物，獨自站在雪地裡長達數小時，遠看宛如一尊「冰雕」。警方接獲通報趕抵現場時，一度誤以為是假人，直到走近才驚覺對方眼珠仍在轉動，隨即展開救援。

雪地人影嚇壞警民 近看竟是活人

綜合陸媒報導，事發於20日清晨7時許，當地警方接獲民眾報案，在淮河大壩附近雪地中「疑似站著一個人」，對方長時間一動也不動，讓人不敢貿然靠近。員警到場後，遠遠便看見雪地中站著一名全身雪白的人影，外觀宛如人形冰雕，讓人誤以為是惡作劇擺放的假人。

廣告 廣告

不料，員警走近查看時，卻發現對方的眼珠竟仍在轉動，驚覺是活人後立刻上前協助。女子當時全身被冰霜覆蓋，頭髮、眉毛與衣物皆結滿寒霜，四肢僵硬、無法自行移動。

零下挨凍8小時奇蹟生還

經警方調查指出，該名女子於前一晚深夜11時左右離家，僅穿著單薄睡衣與外套，在零下低溫的雪地中獨自徘徊，最終因長時間受凍而僵立原地。直到隔天清晨被民眾發現時，她已在戶外挨凍超過8小時。

警方隨即將女子抬上警車，開啟暖氣協助回溫，並緊急送醫檢查。令人意外的是，女子在如此極端低溫下長時間暴露，身體機能並未出現明顯異常，也未有嚴重凍傷情形，連醫師都直呼相當罕見。

警方也提醒，寒流來襲期間，民眾應避免長時間停留戶外，若遇身心困境或突發狀況，應儘早尋求協助，以免發生憾事。

更多東森新聞報導

雪霸成銀白世界 高山積雪逾20公分

徵「腹肌陪滑員」！月薪22萬需雪地裸上身陪滑

獨家／雪地冰面怎防滑 遊客可備登山杖、鞋裝冰爪

