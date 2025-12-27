合歡山降下9公分大雪，武嶺民眾用冰磚砌出小雪屋，成為限時裝置藝術！百岳路線如天池山莊和雪霸國家公園也被白雪覆蓋，吸引許多民眾上山追雪，在雪地中堆雪人、打雪仗，盡情享受這難得一見的高山雪景奇觀。海拔3000多公尺的武嶺積雪向下延伸至2800公尺的天池山莊，宛如童話世界。九九山莊氣溫更是降至零度以下，白雪覆蓋形成冰封景象，令人驚嘆！

零下1度奇景！合歡山下9公分雪，遊客狂蓋「小雪屋」瘋拍照。(圖／畫面提供南投林保署)

合歡山降下大雪，積雪量達9公分，冰冷的白雪覆蓋了整個山頭，創造出一片美麗的銀白世界。在武嶺，民眾用冰磚砌成了小雪屋，成為限時裝置藝術，吸引遊客駐足拍照留念。除了合歡山外，百岳路線如天池山莊和雪霸國家公園等地區也被白雪覆蓋，山友們紛紛分享這些壯麗的雪景，記錄下難得一見的高山雪景奇觀。

廣告 廣告

在武嶺雪量大到遊客能夠蓋出一個小雪屋，這個臨時的雪地建築立刻成為熱門的拍照景點。(圖／TVBS)

合歡山持續下雪，氣溫降至零下1度，水氣充足加上適宜的低溫，吸引許多民眾上山追雪。在武嶺雪量大到遊客能夠蓋出一個小雪屋，這個臨時的雪地建築立刻成為熱門的拍照景點。遊客們紛紛在雪屋前取景留念，有些人甚至開始打起雪仗，在高山白雪紛飛的美景中盡情享樂。厚厚的白雪讓人們可以堆出大小雪人，歡笑聲在雪地中迴盪。

厚厚的白雪讓人們可以堆出大小雪人，歡笑聲在雪地中迴盪。(圖／畫面提供南投林保署)

南投林務局保育署提供的畫面顯示，鏟雪車已經出動清理道路，這些「雪地小火車」一般的鏟雪車在行動時，一催油門還會冒出陣陣白煙。經過一夜的降雪，高山已經完全變成白色，積雪深度達到9公分。停放在合歡山一夜的車輛全被白雪覆蓋，樹梢和枝葉上彷彿灑了糖霜，整個景象宛如童話世界。

鏟雪車已經出動清理道路，這些「雪地小火車」。(圖／TVBS)

海拔3000多公尺的武嶺被白雪完全覆蓋，降雪範圍還向下延伸至海拔2800公尺的天池山莊。天池山莊在飄雪中呈現絕美景色，入住的山友們原本準備攀登能高安東軍，遇到下雪感到相當驚喜，同時也評估狀況，考慮是否繼續上山。不過對他們來說，能夠遇到這樣的雪景，已經不虛此行。

武嶺被白雪完全覆蓋，降雪範圍還向下延伸至海拔2800公尺的天池山莊。(圖／畫面提供雪管處)

雪霸國家公園管理處提供的畫面中，有山友在松壩坪感嘆「好難得喔，下這麼大的雪」。另外，有山友在攀登大霸尖山的路上，於中霸平遇到下雪，一邊歡呼，一邊停下腳步，享受這美麗的雪景。目前積雪範圍從大霸線步道8公里以上開始出現，並持續向九九山莊方向延伸。

有山友在松壩坪感嘆「好難得喔，下這麼大的雪」。(圖／畫面提供雪管處)

海拔2699公尺的九九山莊，氣溫已降至零度以下，也開始飄雪。在這波冷氣團籠罩下，高山地區溫度急遽下降，白雪覆蓋形成冰封景象，為台灣的高山帶來了壯觀而罕見的冬季奇景。

更多 TVBS 報導

合歡山追雪熱！水晶宮路段易打滑求助拖車「一次2000起跳」

合歡山武嶺耶誕賞雪人潮擠爆！男子零度「赤膊做伏地挺身」

合歡山、玉山今晨下雪了！追雪人潮湧現 銀白絕美景象曝

警察小姐姐合歡山武嶺「雪中交管」 網友心疼：怕她結凍

