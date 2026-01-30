零下10度線要來了？粉專示警平地0度 鄭明典：暫無須擔憂

鄭明典回應，平地恐出現0度的機會不高。（示意圖／東森新聞）





天氣粉專「觀氣象看天氣」昨（29）日發文指出，依據美國最新電腦預報模式，2月9日清晨北台灣上空可能有強烈冷空氣南下，平地氣溫不排除逼近0度低溫，氣象專家表示，電腦模式也會出現誤差，仍需再觀察。

粉「觀氣象看天氣」說明，模擬顯示當天上午約1500公尺高度的「零下10度線」可能壓到北台灣，若以此條件推算，平地低溫有機會接近冰點，強度甚至被形容「可能比2016年霸王寒流還強」。其背後成因與「負北極震盪」趨勢有關，代表北極冷空氣較容易大量向中緯度外流。

廣告 廣告

不過，粉專也提醒，目前屬於超過10天以上的中長期預報，誤差本就偏大，實際冷空氣強度與路徑，仍可能隨模式更新而大幅修正，「一個轉彎就偏掉」並非不可能，現階段民眾不必過度恐慌，先持續留意後續變化即可。

鄭明典：確實有冷空氣

據《TVBS新聞網》報導，前氣象局長鄭明典也指出，電腦模式常出現類似「先報很冷」的情況，確實2月中有出現冷空氣可能性，但不宜過度強調。他表示，通常需同時觀察歐洲與美國兩套模式，兩者一致時可信度才較高，而目前歐洲模式預報溫度仍偏高，因此暫時無須過度擔憂。

更多東森新聞報導

美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低

「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了

把握今好天氣！明午後變天「冷氣團級」濕冷探13度

