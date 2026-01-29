「零下10度線」壓境台灣？粉專曝預測：這天平地0度

2月9日有機率降溫至0度。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）





天氣粉專「觀氣象看天氣」今（29日）發文指出，根據美國最新預報模式，2月9日平地有機會出現約0度低溫，但後續仍有可能出現變化，仍須進一步觀察。

觀氣象看天氣指出，美國最新電腦預測模式顯示，2月9日上午8時左右，約1500公尺高度的「零下10度線」可能壓到北台灣，若依此條件換算，平地氣溫甚至有機會逼近0度低溫，強度恐怕「比2016年霸王寒流還強」。

超10天預報恐有誤差 粉專：先看看就好

觀氣象看天氣說明，目前模擬顯示高空冷空氣相當強勁，主因仍與「負北極震盪」趨勢明顯有關，代表北極冷空氣持續大量向中緯度外流，理論上有利於極端低溫發生。

粉專也特別提醒，這樣的模擬結果發生機率並不高，加上目前仍屬於超過10天以上的中長期預報，不確定性相當大。實際天氣變化，仍可能隨後續模式更新而出現明顯修正，冷空氣路徑也可能「一個轉彎就偏掉」。現階段民眾不必過度恐慌，相關預測「先看看就好」。

僅供氣象討論，實際天氣預報應以中央氣象署為準。

