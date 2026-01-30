「零下10度線」壓境 會有霸王級寒流？氣象專家說話了

氣象專家賈新興詳細解析最新觀測資料。（示意圖／東森新聞）





準備迎接農曆春節，不少民眾最關心的就是天氣會不會又濕又冷，甚至有預報指出，2月初可能有「零下10度線」壓境，出現「霸王級寒流」。對此，氣象專家賈新興分析最新觀測資料，提醒近期確實有幾波冷空氣與鋒面影響，但是否達到極端寒流等級，仍需持續觀察。

是否出現霸王級寒流待觀察

賈新興指出，近期國外電腦模式確實顯示，2月上旬可能有較強冷空氣南下，但這類預測已超過5天以上，變數相當大，不能單憑單一模式就下定論。目前各國模式結果分歧，顯示冷空氣有機會增強，但出現「霸王級寒流」的機率尚未明朗。

賈新興強調，真正需要密切注意的時間點落在2月7日之後，屆時冷空氣強度是否加劇，仍須等待更接近的最新資料確認。

賈新興分析，31日至2月2日受偏強東北季風影響，苗栗以北及花東到鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以北、宜花東與山區降雨機率增加。31日晚間至2月1日鋒面通過，嘉義以北及宜花東雨勢較為明顯，2日仍持續局部短暫雨。4日至6日天氣相對穩定，但午後花東山區仍有零星降雨。6日晚間至7日，東北季風再度增強，桃園以北與宜花東轉為有雨，7日下午竹苗以南山區也有短暫降雨機會。

賈新興提醒，31日至2月1日清晨，西半部與金門、馬祖容易出現低雲或局部霧氣，恐影響能見度，返鄉出遊或搭乘飛機、船班的民眾需多加留意天氣變化，行車也要提高警覺。

氣象署預報

中央氣象署表示，31日白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，北部及宜蘭天氣轉涼，2月1日冷空氣影響，強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；週六白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨的天氣，其他地區為多雲；週六晚起至禮拜日降雨機率高，中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

農曆春節天氣

賈新興表示，整體來看，農曆春節期間天氣趨勢相對穩定，溫度以正常到稍偏暖為主，白天回溫明顯，早晚溫差較大。降雨方面，原本評估宜蘭降雨偏多，但最新資料顯示雨勢有減弱趨勢，多為短暫飄雨，其餘地區天氣穩定。短期氣候趨勢也顯示，2月起至3月上旬，氣溫偏暖機率較高，降雨則從2月中旬起，宜蘭降雨量有正常至稍偏多的可能。

