零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」

中國東北黑龍江室外零下20度，市場裡攤販用熱水讓魚兒活起來。（圖／翻攝自抖音）





中國迎來新一波寒潮，各地大幅降溫，東北黑龍江白天室外溫度零下20度，有民眾逛早市時發現海鮮攤販裡，活魚都被冰封，攤販只好往裡面倒入熱水融冰，讓魚兒又活起來。

熱氣騰騰的熱水直接倒入活魚水盆裡，要替活魚洗上一場熱水澡，這是大陸東北早市的獨有奇觀。

黑龍江早市民眾：「倒完熱水以後，這魚瞬間就活蹦了，看凍得結冰。」

原來因為在黑龍江室外白天氣溫已經低於零下20度，大興安嶺早市中海鮮攤販的水盆全都結冰，活魚變凍魚為了增加活力只好倒入熱水融冰，讓魚又活蹦起來，當然這水溫得掌握好免得真的變成現煮鮮魚湯，入夜之後黑龍江直探零下30度，漠河北極村這幾天接連出現，五彩炫麗的寒夜光柱美的好不真實。

黑龍江漠河遊客：「寒夜燈柱太壯觀了，我以前看這種現象，這都是第一次遇到。」

夜空下的光柱其實是一種罕見冰暈現象，必須在零下20度以下的極低溫，且高濕度無風的條件下才有機會看到，奇幻的自然現象都讓東北的冰雪天格外夢幻，但從15到17號，中國大陸北方迎來新一波寒潮，各地平均降溫六到十度，新疆吉木乃就出現暴雪天氣，有多達45輛轎車受困雪中，能見度不到十米積雪40公分。

新疆公安交警大隊長：「目前公安交管部門，啟動應急預案，全力維護交通管理秩序。」

寒潮大風預警預計要到18號後，天氣才會逐漸穩定。

