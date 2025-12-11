零下30度！ 電動車「冰湖測試」狂飆白霧圈

新一波寒流自西向東橫掃大陸，多地氣溫直直落、創下半年新低，也讓電動車在低溫下的「續航力考驗」再度引發討論。面對嚴冬挑戰，內蒙古大片冰封湖面化身冬季測試場，吸引全球車廠前往，在極端環境下檢測性能。

內蒙古大片冰封湖面化身冬季測試場，吸引全球車廠前往。（圖／央視）

新一波寒流橫掃大陸，多地氣溫創下半年新低，也讓電動車在嚴寒環境下的續航力表現再度成為關注焦點。內蒙古的大片冰封湖面已轉變成冬季測試場地，吸引全球車廠前往進行極端環境測試。在零下30度的極寒條件下，車輛性能、煞車系統和電池續航力都面臨嚴峻挑戰，而大陸電池技術的進步也讓電動車在寒冷地區的使用率提升至八成以上。

在內蒙古免渡河國家濕地公園，冬季氣溫可降至零下30度，超過3000坪的湖面完全凍結成平整堅實的冰層，使這裡成為大陸最大的汽車冬季測試基地。這個測試場地市場占有率超過4成，已吸引全球230家車廠、超過2700輛車前來進行各種極限測試。黑色電動車在冰封湖面上高速甩尾，濺起大片白霧，從空拍視角可清楚看見車輛在冰面上刻畫出巨大的圓形軌跡。

極限檢驗中心工程師董曉菲表示，車輛在冬季測試研發中會通過大量的測試與調試，使車輛的「大腦」學會對它的「四肢」，也就是車輛的四個車輪實現精準控制。在冰雪路面上，最擔心的問題是車輛打滑，因此煞車系統的測試尤為重要。在結冰路段緊急煞車時，防鎖死煞車系統（ABS）必須能防止輪胎鎖死，同時縮短煞停距離並維持車輛穩定。此外，測試還包括檢測車輛底盤控制以及低溫耐久性。

牙克石技術產業開發中心副主任韓鐵峰強調，場內設有冰雪環路、分割路、坡道等多樣地形，完整模擬了高寒地區的複雜路況。隨著新一輪寒流自西往東橫掃大陸，北方氣溫劇烈下探，局部降幅可達14至16度，多地氣溫都將刷新今年下半年新低。氣溫的暴跌也使電動車的續航表現明顯受挫，實際里程衰減最高逼近40%，冬季續航焦慮再度浮現。

然而，隨著電池技術的升級，在零下25至零下15度的環境中，仍有42%的車款能在30分鐘內將電量從30%充至80%。有專家分析指出，在電池柔性骨架中加入化學的小零件，直接讓電池儲電能力提升86%。這些技術進步使大陸北方地區的新能源車使用率提升到八成以上，電動車低溫市場持續擴大。

