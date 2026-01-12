零下37度！芬蘭北部急凍 航班被迫取消數千遊客滯留機場

芬蘭北部基蒂萊（Kittilä）機場當地時間11日因極度寒冷天氣，導致數千名遊客滯留當地。據悉當時氣溫驟降至攝氏零下37度，使得飛機除冰作業及其他機場運作面臨嚴峻挑戰，所有航班被迫取消。

芬蘭近日受極度低溫侵襲，基蒂萊機場航班被迫取消。（圖／美聯社）

據芬蘭國家公共廣播公司報導，基蒂萊機場所在的拉普蘭地區（Lapland）已連續數日遭受極寒天氣侵襲。芬蘭氣象研究所預測，當地12日氣溫將進一步下探至接近零下40度的極端低溫，使得滯留旅客的處境更加艱難。

寒冷氣候對芬蘭人而言並不陌生，然而今年席捲北歐、中歐及東歐廣大區域的低溫，較往年更為嚴峻。位於芬蘭北部人煙稀少地區的基蒂萊，成為此波寒流重災區，大量前往拉普蘭旅遊的遊客因此受困。

廣告 廣告

歐洲多國同樣遭受惡劣天氣影響。德國北部地區自9日起，德國鐵路公司因大雪而全面暫停服務，至11日乘客仍面臨大規模延誤與取消。德國最人口稠密的西部州份北萊茵-威斯特法倫州，當局宣布12日所有學校將關閉並改為線上授課，以因應預測中的道路結冰情況。

波羅的海國家同樣受到嚴寒侵襲。愛沙尼亞與立陶宛當局呼籲民眾取消所有非必要旅行，以避開預期的暴風雪；而鄰國拉脫維亞則針對西部地區發布雪災警報，提醒居民做好防範準備。

極端天氣不僅影響航空交通，歐洲多國的陸路交通也因大雪、強風和道路結冰而陷入困境。芬蘭拉普蘭地區作為熱門冬季旅遊目的地，此次極寒天氣對當地旅遊業造成重大打擊，數千名遊客被迫延長停留，等待天氣改善與航班恢復。

延伸閱讀

史上最長護盤279天！ 國安基金下午例會討論去留

潑冷水？埃克森美孚嫌委內瑞拉石油「無法投資」 川普氣炸

美聯準會主席遭「刑事調查」！鮑爾證實：川普「施壓降息」