零下6.8℃！玉山「銀白美景」再現 大片霧凇覆蓋結冰

受到強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫驟降，多地低溫跌破10度。氣象署表示，今（22）日玉山氣象站雖無降雪，但海拔3000公尺以上的玉山群峰已出現明顯霧淞及結冰現象，植物被白霜覆蓋，呈現一片潔白景象。

根據氣象署網站，截至今日上午12時，全台最低溫為玉山風口測站零下6.8度，玉山測站零下5.5度。氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，玉山氣象站今日雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區有明顯的霧凇及結冰現象發生，提醒山友上山前務必做好防滑措施。

氣象署表示，今日中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫普遍是10至12度，花東為14、15度，其中高雄以北、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗以北及金、馬易有長時間的低溫。白天北部及宜蘭高溫僅12至13度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

降雨方面，氣象署指出，由於環境水氣仍較多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山可望有零星降雪。

