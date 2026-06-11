零互動半年傳決裂？小島秀夫曬TGA主持「激情擁抱影片」，網笑：爸媽終於復合了

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小島秀夫與 TGA（The Game Awards）創始人兼主持人 Geoff Keighley 近日睽違 6 個多月再次驚喜同框，在餐廳共同飲用香檳慶祝，還分享了擁抱影片，用最直接的行動打破了最近網路上傳聞，兩人因為頒獎問題鬧不合的謠言。

小島秀夫和 Geoff Keighley 經常在社群曬出互動。（示意圖，圖源：Getty Images）

從 TGA 2025 年之後的半年多時間，雙方因為在社群平台上完全沒有任何公開互動，接著就傳出是因為《死亡擱淺2》得獎失利後，小島秀夫與 Geoff 這對昔日好友關係降到冰點，甚至私下直接決裂。

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由於 Geoff 過去一直把小島秀夫視為遊戲界的大師和超級麻吉，並在自己舉辦的各個大型電玩活動上給出超高禮遇，因此這次長達數月的零交集被認為太過異常，許多喜歡看兩人的粉絲感到非常焦慮和擔心。

然而，隨著6 月 Summer Game Fest 舉辦，兩人睽違已久的曝光了於餐廳聚餐畫面，現場氣氛融洽，雙方開心高舉香檳乾杯，還熱情的擁抱。這充滿溫馨和情感的重聚瞬間，立刻吸引了全球數百萬粉絲的目光，甚至掀起一陣誇張的慶祝熱潮，驚呼這是最佳的「兄弟情」典範。

留言區中各大遊戲媒體、編輯、內容創作者、實況主、遊戲開發者都跑來留言，表示這兩人的互動就是完美的電影，更是 Game Fest 完美的結局，甚至笑稱是爸媽終於復合的「完美愛情故事」。當然這段長達多年的跨國友誼在歷經猜疑後，依然能在香檳與擁抱中展現不變的默契，也讓原本充滿八卦的社群，瞬間轉化為全網溫馨慶祝的溫暖結局。