零交集！高市、李強同場G20峰會 兩人毫無互動交流

G20峰會在南非舉行，中國國務院總理李強與日本首相高市早苗都有出席，兩人完全沒有交談跟互動。（圖／美聯社）





中日關係緊張之際，G20峰會在南非舉行，中國國務院總理李強與日本首相高市早苗都有出席，兩人完全沒有交談跟互動。

日本首相高市早苗出席在南非舉行的G20峰會，面對當前中日緊張關係，高市重申日本將持續推動自由開放印太區域的共同合作。

日本首相高市早苗：「日本希望與G20成員國合作，維護並加強基於法治的自由開放國際秩序，並重建負責任的全球治理。」

高市早苗此行再度展現靈活外交手腕，除了給義大利總理梅洛尼送上大大的擁抱外，與南韓總統李在明在領袖大合照前也熱情握手寒暄，雙方有說有笑氣氛熱絡。

朝日新聞片段：「高市在國會發表談話後，日中關係變得緊張，今年峰會焦點就是，兩國領導人是否會接觸。」

高市早苗和李強在同個會場，但媒體鏡頭前兩人各自和其他國家元首互動毫無交集，就連大合照時李強和高市被安排的位置中間只間隔3個人，但雙方不只沒交談，似乎連眼神都沒有交會，完全呼應中國外交部事前所言沒有安排李強與高市會晤，現在更傳出中國已拒絕明年1月舉行的中日韓領袖會談。

中日緊張關係下，中國軍事動作頻頻，中國大連海事局就發布航行警告，11月23日到12月7日，一連兩週，在渤海海峽，黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。其實從2022年8月時任美國眾院議長裴洛西訪台，後續引發中國圍台軍演後，就促使日本加強安全防衛，拉高國防預算，3年來日本國安概念深刻變化，高市台灣有事防衛論述，其來有自。

