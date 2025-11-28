零偽裝搭公車沒人看！楊祐寧「當吉娃娃圓夢」盼小孩想清楚

楊祐寧、黃冠智驚喜現身陪社畜「同刑」上班。（圖／東森娛樂）





影集《監所男子囚生記》熱度狂飆，一舉奪下3大播出平台收視冠軍，劇組同步推出限定9天的「社畜囚生巴士」活動，將劇中的經典「囚車」元素與上班族最熟悉的通勤下班路結合，延伸出「上班同刑、下班同行」的趣味概念，打造最懂社畜心聲的下班儀式感。楊祐寧、黃冠智今（28）日帶著象徵角色的吉娃娃氣球與大家「同刑」上班，現場開心慶功。

楊祐寧飾演「編號9568」外號吉娃娃的張榮吉，親自設計一隻戴著紳士「禮帽」的吉娃娃刺青圖案，他說自己年輕時就很想刺青，特別拜託造型師讓他選圖：「但我喜歡的風格一直變，一下美式、一下寫實風格！」喜好不停變化最終放棄刺青。

影集《監所男子囚生記》收視奪冠，推出「社畜囚生巴士」活動陪上班族通勤。（圖／東森娛樂）

楊祐寧與妻子阿梅（Melinda，王詠穎）育有兩名女兒Anah、Kya，第三胎兒子Eli 9月才剛出生；他對於小孩未來刺青有些猶豫的說：「我覺得刺青這件事是重大決定，我不是會阻止他，會希望他是想清楚，過個1年還是很喜歡再去嘗試。」分享兩個姊姊都滿愛弟弟的不會爭寵，都會親親抱抱他。對於同劇演員陳澤耀喜迎女兒，他直呼：「很棒啊！恭喜他！看他寫的文章也很感動。」

楊祐寧透露，平時尖峰時刻不好叫車時自己其實很常搭公車，「零偽裝」搭車也沒被發現身分，他都在當社會觀察家：「大家都在滑手機！」不小心對到眼他就趕快滑手機躲避眼神。影集收視奪冠，與蔡思韻主演電影《泥娃娃》票房也快破億，他透露劉俊謙已經包場了，並現場號召大家一起衝向億萬票房。



