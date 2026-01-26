零出資行銷台灣 立委：台北101賈永婕值得肯定

霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。記者季相儒／攝影

立委李坤城26日於立法院財政委員會，針對美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）在星期天成功完成攀登台北101的壯舉，肯定董事長賈永婕的行銷巧思。

李坤城指出，賈永婕特別將101外圍五根旗桿，全面更換為中華民國國旗，讓國旗在不同的角度都可以在Netflix的直播畫面中出現，成功行銷台灣、讓世界都能看見台灣。

李坤城詢問財政部長莊翠雲，邀請Alex攀登101的活動，財政部或台北101是否有支出經費，以及賈董事長是否有事前向財政部報告？

廣告 廣告

對此，財政部長莊翠雲回應，財政部及台北101並未支出任何經費，僅提供場地協調與宣傳協助，相關決策屬公司治理事項，無須提報財政部。

李坤城對此表示高度肯定，強調台北101在「零出資」的情況下，成功讓世界再次看見台灣，值得所有公部門深思，如何以有限資源甚至零資本，創造最大的政策與行銷效益。

【看原文連結】

更多udn報導

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭 消防：你在和死神拔河

徒手攀101若失足會變凶宅？律師曝2關鍵：絕對不會

暌違8年點頭客串！林志玲「絕美民國造型」提前曝光

不傷腎還能護腎 腎臟科醫師破解慢性病用藥2大迷思