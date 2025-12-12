「零售商品包裝循環永續策略聯盟」 凝聚包裝產業共識 啟動減量新篇章

%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%BE%AA%E7%92%B0%E7%BD%B212%E6%9C%8812%E6%97%A5%E5%AE%A3%E5%B8%83%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%80%8C%E9%9B%B6%E5%94%AE%E5%95%86%E5%93%81%E5%8C%85%E8%A3%9D%E5%BE%AA%E7%92%B0%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%81%AF%E7%9B%9F%E3%80%8D%EF%BC%8C23%E5%AE%B6%E5%8C%85%E8%A3%9D%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%B8%8A%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E6%B8%B8%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%BD%8A%E8%81%9A%EF%BC%8C%E9%BD%8A%E5%BF%83%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%8C%85%E8%A3%9D%E6%B8%9B%E9%87%8F%E8%88%87%E5%BE%AA%E7%92%B0%E6%B0%B8%E7%BA%8C%E3%80%82%EF%BC%88%E5%9C%96%EF%BC%9A%E7%92%B0%E5%A2%83%E9%83%A8%EF%BC%89

【記者黃楸玲／台北報導】

為落實產品包裝減量及強化循環永續，環境部資源循環署於12/12日成立「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，製造業、包裝供應商、輸入業、零售通路及相關公協會代表等共23家參與。會中除了確立公私協力推動機制，並針對研擬中之《零售商品包裝循環永續指引》進行說明，期盼整合上中下游供應鏈力量，共同推動包裝減量。

署長賴瑩瑩致詞時指出，環境部提出之《資源循環推動法》草案，其中極具挑戰性的是永續產品的推動，包含在包裝上的減量、重複使用、延長使用壽命，以及綠色設計等方面之課題。未來我們規劃透過政策引導，及產業夥伴們的創新與實踐，把減量做得更好，加速邁向資源永續循環的未來。

聯盟人郭財吉教授表示：「源頭減量和循環設計已不再是選擇題，而是必須共同面對和解決的必答題；面對減廢的浪潮，循環署研訂《零售商品包裝循環永續指引》，將成為產業務實的後盾，更是邁向綠色轉型的核心推力，在永續的道路上可以走更遠、更穩。」

針對聯盟未來的運作展望，資源循環署指出，包裝減量涉及供應鏈多個環節，唯有產業彼此緊密協作才能有效弭平斷點。聯盟運作將聚焦於串聯產業達成包裝循環利用之共識，讓指引中的設計精神不只是停留在紙上，而是能昇華為產業界共同的語言。未來，聯盟將定期召開會議，由產業小組針對實務議題進行務實討論，資源循環署提供技術支援與資訊交流機制，與產業界攜手達成「包裝更少、地球更好」的永續目標。