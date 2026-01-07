零售商品包裝指引出爐 力推五大類商品包裝減塑

環境部積極推動減塑，資源循環署正式發布《零售商品包裝循環永續指引》，鎖定四大業別、五大商品類型優先推動，指引依照不同業別提出包裝設計優化、材料選擇等具體建議，號召業者共同投入包裝源頭減量與循環設計行動。

環境部去年底推出減塑新目標，其中一大重點便是包裝減量。由於零售商品包裝的設計與規格決策分散於不同產業鏈環節，因此環境部於6日發布《零售商品包裝循環永續指引》，提供產業具體可行的減量與設計轉型方向，並擴大邀請供應鏈相關業者參與。

《零售商品包裝循環永續指引》適用對象涵蓋製造業、輸入業、零售業及包裝業共四大業別，範圍包括食品、飲品、化粧品、清潔劑及雜貨等五大商品類型，指引以符合綠色設計、落實源頭減量、促進循環利用等三大核心方向，依不同業別提出包裝設計優化、材料選擇、回收與循環再利用等行動建議。

環境部強調，該指引屬於政策引導工具，並非即時的法規要求，將待業者累積實務經驗後，再研議制度化，後續也將透過「零售商品包裝循環永續策略聯盟」，持續串聯產官學研能量，推動我國零售商品包裝朝向減量化、可回收與循環利用的轉型目標。環境部資源循環署永續消費回收組副組長鍾昀泰說：『(原音)我們將採取自願推動、示範驗證、逐步精進的方式，陪伴業者來累積實務的經驗與可行模式，等到相關的模式成熟並具有廣泛的適用性之後，我們再評估後續制度化的一個方向。』

根據指引，在食品類方面，建議蔬果裸賣、減少使用現有回收設施無法處理的生物分解材質包裝、不使用保麗龍。在飲料部份，現行多入包裝的飲料多數採用全包覆式收縮膜包裝，指引建議優化包裝設計，減少收縮膜使用面積，或採用塑膠材料使用量較少的塑膠提環，兼具固定商品及便於攜帶的功能。

針對化妝品及雜貨類產品，指引建議針對相同類型產品盡量減少或免除泡殼、塑膠盒等商品塑膠外包裝，同時禁止使用PVC(聚氯乙烯)材質的收縮膜包裝；化粧品類商品包裝設計也應盡量減少印刷，避免使用過多油墨或複雜圖案，以降低對後續回收體系的影響。

至於清潔劑類產品，指引建議瓶器類商品應積極融入再生料、輕薄化，瓶身與噴嘴設計優先採用單一材質，避免複合材質的使用，並移除外層收縮膜包裝，以提升後端回收處理效率。指引也建議在賣場設置洗滌類產品補充站，方便顧客攜帶自備容器進行填充。