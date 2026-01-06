零售巨頭搭配精準物流！商總許舒博整合逾百箱「偏鄉食物箱」陪弱勢過年

全國商業總會理事長許舒博連續四年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫，今年更整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢基金會及新竹物流形成公益供應鏈。商總提供



農曆春節將至，為了讓偏鄉弱勢家庭一起享受溫暖年味，全國商業總會理事長許舒博連續四年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫，今年再度展現企業共好的強大力量，整合全聯福利中心、全聯佩樺圓夢基金會及新竹物流的專業資源，從物資採購、志工裝箱到專業物流配送，建立一套精準的公益供應鏈。許舒博強調，透過企業間的資源整合與分工，能有效克服地緣限制，將物資送達偏鄉學童的手中。

身兼人壽保險文教基金會董事長許舒博表示，在本次計畫中，全聯福利中心扮演物資整合角色，憑藉強大的採購與品牌優勢，提供多樣且分量充足的物資，確保食物兼具實用性與品質，而全聯佩樺圓夢基金會負責資源統籌與志工號召，從初期的物資盤點到中期的裝箱作業，動員企業志工投入一線執行，從物資準備到實際發放皆投入執行。

許舒博提到，除了物資供應，物流配送更是完成援助偏鄉計畫的重要關鍵，而汽車路線貨運公會全聯會理事長、新竹物流總經理李鈺祥也年年響應春節公益送暖活動，派遣專業團隊克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在歲末寒流之際，精準送達每個需要幫助的清寒孩子手中。

許舒博說，「所為仁者必心懷天下」，感謝多名董事及聚德功德會理事長黃美如的支持與認購，共同關注偏鄉學童的生活與學習需求，未來將持續透過企業夥伴的分工合作與資源整合，讓愛心行動得以延續，陪伴孩子安心成長，並為社會累積正向力量。

