零售版圖新變局 美廉社母集團斥1.25億元收購OK超商

社區型超市「美廉社」母公司三商家購（2945）今（23）日公告，以新台幣 1.25 億元收購來來超商（OKmart）100% 普通股股權，及其經營上所需之智慧財產權。 圖：擷取自粉專美廉社-物美價廉福利社

[Newtalk新聞] 社區型超市「美廉社」強化零售通路，又有新動作。母公司三商家購（2945）今（23）日公告，以新台幣 1.25 億元收購來來超商（OKmart）100% 普通股股權，及其經營上所需之智慧財產權。

三商家購旗下有美廉社、三友藥妝與心檏市集等多通路。此次董事會決議買下 OKmart，為進軍超商界、擴大零售經營規模邁出新的一步，引發市場關注。

本次收購案斥資新台幣 1.25 億元，資金來源為三商家購之自有資金。且經會計師依收益法與可類比公司法評估，收購價落於合理區間。長期而言，對該公司每股淨值及每股盈餘（EPS）具正面助益。併購完成後，未涉及營運模式變更，將透過營運策略整合發揮通路綜效。

廣告 廣告

三商家購指出，本次交易完成後，將依法向主管機關提出相關申報，並配合辦理後續作業及過戶程序。未來雙方將維持既有品牌、通路定位與營運模式，維持各自獨立經營方式，以確保服務延續性與營運穩定性，並透過資源互補，為消費者提供更多元且完善的商品與服務。

美廉社股價今收在 38.5 元，小跌 0.2 元或 0.52%。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

小三通25週年！邱垂正：已不只是簡單的交通航線 而是3環相扣兩岸關係

政院、中選會來拜會卻遲到 傅崐萁：賴清德什麼時候喝大和解咖啡？