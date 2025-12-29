零售霸主拓疆》羅智先砸500億蓋物流帝國 直擊統一物流園區啟用

統一集團位於台南、耗時5年打造的「新市物流園區」，今（29）日舉行盛大開幕典禮，這座投資額超過百億元的智慧堡壘，不僅是董事長羅智先口中「物流新篇章」的起點，更揭開了統一集團全台四大物流倉儲、總投資額直衝500億元的軍備競賽序幕。在電商與實體通路的最後一哩路決戰中，羅智先正透過這座具備「AI大腦」的園區，構建對手難以跨越的實體壁壘。

物流要有家 終結流浪潮

走進台南新市區，最引人注目的莫過於由名建築師劉培森事務所操刀、具備現代感大鵬展翅造型的統一物流園區，這座基地面積達2.59萬坪、總樓地板面積達5萬坪的宏偉建築，是統一集團全台首座完工的大型複合式智慧物流中心。在羅智先的眼中，這不只是一座倉庫，而是一個全天候、全時段、全溫層運轉的智慧樞紐。

羅智先在現場感性地分享了物流之於集團的戰略意義。他坦言，過去集團物流單位往往因為租約問題四處遷移，對營運與員工穩定性都是極大折損，「過去覺得十年很長，其實過得比想像中快。物流單位不應該每十年就流浪搬家一次，我們要給他們一個穩定的『家』。」

於是，這座投資額高達100億元的園區誕生，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（物流園區之開發興建與營運管理），一次整合七家公司，形成完整的一站式物流服務體系。

統一集團斥資百億元打造南台灣智慧物流新樞紐。（圖／AI生成）

AI大腦管物流 應對缺工潮

面對未來勞動力短缺的挑戰，羅智先強調自動化並非口號，而是生存底線。他直白表示：「未來勞動力只會越來越少，這不是效率問題，而是沒有自動化就無法生存的問題。」因此，新市園區全面導入智慧物流設備，包含AS／RS自動倉儲系統與自動導引車（AGV）等。

最具科技感的則是「塔台式車輛管理系統」，透過App即時調度每日進出上千架次的物流車輛，並結合AI影像辨識確保交通順暢。羅智先打趣地說，園區規模之大，租金收益雖然是「內部轉帳」，但規模絕對「不小」，目前，園區已吸引日本物流龍頭NX集團進駐，顯示統一正將本土物流網與全球供應鏈接軌。

四箭齊分布局 砸五百億金

新市園區的啟用，只是羅智先物流地圖的第一塊拼圖。他在致詞中感性表示，這座園區歷時5年，其中有4年是頂著疫情與缺工的艱難環境施工，然而，這只是「百億級投資」的開端，緊接著新市之後，位於台中港的第二座物流園區預計於2026年營運；第三座桃園民豐園區規畫於2028年啟用。

真正的「重頭戲」則壓在2029年，屆時，投資金額高達235億元的「桃園航空城物流園區」將正式登場，這座物流園區成為統一集團全台最強大的物流心臟。羅智先認為，當全台四大智慧物流園區串聯完成，統一將擁有全台灣最密集的配送網絡，從常溫到冷鏈，從電商包裹到超市日用品，都能在「最後一哩路」上掌握絕對的效率優勢。

羅智先坦言：「未來物流肯定是越來越重要、越來越挑戰，但機會與挑戰並存。」這筆耗資500億元的大投資，正是他為統一集團未來十年生活產業競爭所定下的勝負關鍵。