零售霸主拓疆》電商姿勢不好也在游 羅智先：不急著放煙火

「電商這條路，我們現在是浸在水裡感受溫度。姿勢不太好，但至少有在游。」今（29）日在台南新市物流園區的啟用典禮後，統一集團董事長羅智先面對媒體圍繞，沒有搬出艱澀的營收數字，反而用了一連串饒富禪意的「羅式語錄」剖析集團現況，在他看來，經營不是為了放煙火，而是在失敗率高達99％的世界裡，累積那1％的「不正常成功」。

姿勢不好也游 浸水看溫度

在收購Yahoo台灣電商業務並入股網家（PChome）後，外界不斷推測統一何時能整合出實體與線上的「全通路」。羅智先卻維持自己的步調，他形容統一目前的狀態是：「我們在電商這塊，現在是浸在水裡感受溫度。姿勢不太好，但至少有在游。」

廣告 廣告

羅智先直言，電商環境變化極快，現在流行的模式兩三年後可能就會發生質變。對他而言，與其在岸上看書研究，不如直接下水，而這場整合至少需要3到5年的時間，目標不是追求短期獲利，是要讓供應商與消費者重新找回對平台的信心。

羅智先更在現場拋出警語提醒同仁，要思考工作的品質，而非盲目投入：「不要為了忙而忙，最怕就是『越忙越窮』，忙到最後原地踏步。」這番話不僅是對員工的告誡，也揭示了他在電商布局上「慢即是快」的戰略定力。

內容比名字重 不迷信授權

談到外界最關注的家樂福轉型，羅智先則從社會結構的宏觀角度給出了答案。他指出，台灣社會正經歷巨大的質變，「一人一戶」的單身或小家庭比例已高達三分之一，這種人口體系的改變，讓傳統量販店的經營邏輯面臨轉變，會決定終止與法國家樂福的品牌授權合約、啟動更名計畫，是思考已久的決定，「畢竟零售業是很地緣性的事業，但雙方相隔萬里，比起支付授權金，溝通成本其實更可觀。」

羅智先直言：「相較於製造業，零售業每天都在考試。今年家樂福關了一些店，但整體營收並沒有減少，我們就必須思考背後的原因，關店反而可以讓我們更聚焦，並思考要用什麼方式呈現。對我們來說，重要的是去思考量販、超市在現在或未來十年應該扮演什麼角色。」

羅智先強調，如果為了維持一個品牌名稱（名字）卻無法提供符合現代社會需求的服務（內容），那是本末倒置。因此，家樂福目前並不急於大規模展店，而是要重新定義量販店在「一人一戶」社會中扮演的角色。對他而言，內容做得好，消費者自然會買單，這才是支撐統一生活產業帝國最核心的競爭力。

成功是不正常 失敗九成九

訪談期間，羅智先也分享了一段耐人尋味的經營哲學。他對著現場記者直言，媒體報導的通常是成功案例，但在現實商戰中：「這個社會99.9％都是失敗，成功其實是一件『不正常』的事。」 他這番話並非悲觀，而是為了強調「積累」的重要性。

羅智先進一步闡述，大眾往往只看到最後的成果，卻忽略了過程的艱辛：「大家都喜歡聽成功的故事，但成功需要累積無數辛苦、枯燥的努力，你做到99分社會都沒感覺，一定要到100分，社會才會驚覺你變了。」他認為，只能在沒人看到的角落默默把100分的瑣事做紮實，當企業能做到連社會都有感的時候，那種「不正常的成功」自然會水到渠成。

羅智先的一席話，不只揭開他對零售戰場的冷靜觀察，也讓人看見這位霸主如何在不確定的年代中，以紮實的基礎建設換取未來的絕對穩定。