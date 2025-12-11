零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了

住戶整合新建舊宅凝聚共識需費時與心力，當最後變成多數決時，結果並非可讓人人都滿意。（圖／報系資料照）

北市都更新建案廣告宣傳愈加明顯地強調「零地主戶」，藉此標榜新宅增值，增加銷售率及速度；CTWANT調查，北市另一件知名的正義國宅都更案，由於戶數多，建商則是將回配原住戶數集中在特定一棟，與新購戶棟具體的採取「分棟居住」「分棟管委會」，但其銷售率未如市場預期的熱絡。

以Diamond Towers台北之星（原正義國宅都更案）為例，該案分A、B、C三棟，由三圓建設主導銷售住宅部分，A、B棟為銷售豪宅，C棟為原住戶分回（或稱為「台北星鑽」）2024年底完成產權整合登記，目前已售出2成多，市場估該案總銷約450億元，至於銷售緩慢主因總價高達每坪逾200萬元、單戶總價逾3億元，僅限高資產族群。

房產界專家分析，類似分棟區隔的做法，分棟推銷讓新購戶避開「地主戶超多」標籤，例如達永案、文林苑等，宣傳「純住戶棟」吸引投資客，加速去化；原住戶棟則維持社區連結。

建商在台北市都更案中將原地主戶、原住戶與新購戶分棟推銷、分棟成立管委會，主要為避免權益衝突、管理紛爭及銷售阻力，提升社區均質與增值潛力。進一步了解差異性，主要是在「權益分配」，原住戶依權利變換計畫分回小坪數、低樓層或畸零單位，新購戶買大坪數高樓層，生活習慣、管理費繳納意願不同，易生管委會決議爭議（如修繕預算、規約變更）。

根據《公寓大廈管理條例》法規也提供便利性，允許分棟獨立管委會，降低跨棟協調成本，避免原戶持股優勢（例如4戶、5戶少數住戶控制管委會等情況）影響新戶權益。

「分棟降低整合難」的痛點，只是進一步觀察整體社區，可能因為原戶棟常出租、管理鬆散，新戶棟增值快；專家指地主戶凝聚力強可凍漲管理費，但素質參差仍為痛點。

CTWANT調查，在台北市已完成都市更新案件中，原地主戶與原住戶（指選擇回留居住的比例）占比率並無官方公開全市精確數據，通常依個案權利變換計畫而定，平均約70％至80％，但部分案例低至50％至60％，還須視增加的新建戶數的整體比例。

台北市政府在公辦都市更新案中，為了解決經濟弱勢居民可能面臨的「都市更新造成的士紳化（gentrification）」而被迫遷出的問題，也就是居民口中所說的「經濟較為弱勢的家庭被洗出老家了！」

由於台北市幾乎99％的都更案是由民間主導，在這些自辦案中，政府扮演核定和監督的角色，難以掌握個別住戶與建商之間的私下協議細節；都市更新案涉及數百甚至數千戶家庭，在重建期間，住戶會自行尋找租屋處或移居他區。政府難以長期、全面性追蹤每一戶家庭的最終回遷意願和能力。

原地主戶、原住戶的留住率（回遷率）受到地段、房價、居民經濟狀況、原始持分大小等因素影響，每個案子情況比率雖難計算，但若強調增值豪宅高額材料成本興建等，都是會面臨之後房屋使用、管理成本等所需支出的代價。

目前在台北市政府降低都更案中原住戶移出率較為有成效案建，以「斯文里三期整宅」為最著名的公辦都更案之一；該案成功整合了260戶住戶（包含頂樓加蓋戶），北市府提供了中繼住宅安置；被視為公辦都更的成功範例，許多居民選擇留下來，顯示政府的安置政策有一定成效。

在「公辦都更7599專案計畫」與專業協助中，由臺北市住都中心聯合專業團隊（估價師、建築師等）組成「公辦都更台北隊」，協助原住戶進行精確的建物規劃、估價及財務評估，讓住戶充分了解自身權利價值，並模擬選配未來的房型，協助居民試算與幫助選屋，減少因不了解而選擇領取現金離開的情況；藉此提高居民參與意願並減少因資訊落差導致的移出。

政府多年推動都市更新案，以台北生活圈為例的變化頗大。圖為2010年位於北市忠孝東路精華地段的正義國宅，蒙受其利的住戶高掛「感謝都市更新德政」的大型紅布條。（圖／報系資料照）

