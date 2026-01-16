零失敗電鍋料理！經典美味「溏心蛋」

零失敗溏心蛋_電鍋料理

只要善用電鍋和計時器，在家就能做出完美溏心蛋，零失敗秘訣完全分享，詳細圖文解說讓你也能一次就成功♪★

食材

常溫雞蛋, 6顆(每顆58g)

醬汁 日式鰹魚醬油, 2米杯 黑糖, 0.5米杯 清酒, 2大匙 八角, 3顆 清水, 2米杯



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。雞蛋須用常溫蛋，如為冷藏蛋則須回溫後再操作(置於室溫1個小時)。[醬汁]事先調勻，備用。





步驟 2：【[醬汁]煮好放涼】取出電鍋，放上蒸架和醬汁碗，(外鍋)倒進 2刻度米杯的水量蒸煮，開關跳起即趁熱將黑糖攪拌溶解，再取出放涼備用。(此步驟也可直接爐火煮)



步驟 3：【蒸煮6-7分熟蛋】蒸煮前先將蛋殼洗淨。再將蒸架倒放於電鍋底部，利用倒放的蒸架來直立架起每顆蛋，蛋尖均朝下，蛋黃就能居中。(蛋黃如能居中，剝蛋殼時就不會因蛋白稍微剝破，蛋汁就整個流出而前功盡棄)





步驟 4：(外鍋)倒進 2.5刻度米杯的水量，蓋上鍋蓋，同時計時9分鐘開始蒸煮。這次用的蛋重約58g，蒸煮時間是9分鐘。如蛋重超過60g，請酌量增加[秒數]測試，但最多勿超過9分30秒。





步驟 5：時間一到，立即泡入冰塊水10分鐘，避免餘熱繼續熟成，也可直接沖冷水降溫。泡冰水期間，可用叉子輕敲蛋殼使之產生蛋縫，水趁入更易完美剝除蛋殼。(敲蛋殼請先敲鈍端氣室-較圓處，再敲蛋尖和周圍)





步驟 6：【浸泡1-2天】取一塑膠袋(或夾鏈袋)，裝進白煮蛋和[醬汁]，蛋須完全浸泡在[醬汁]裡，上色才能完全。封口綁緊後，即放進冰箱[冷藏1-2天]即可。(主圖是浸泡2天的成果)





步驟 7：【完美切割】用一條沾濕的縫衣線，繞蛋一圈切割，切面較漂亮。(也可使用很鋒利的刀具，沾點水後再對切，只是蛋黃未熟還是很容易會沾黏在刀面上)





步驟 8：一不小心就會滲流而出的黃澄澄蛋汁，值得等待的美味～溏心蛋大成功♪

小撇步

1. 用的是10人份電鍋。

2. 日式醬油較適合(不死鹹)，如用一般醬油須減量。

3. 八角可換成滷包或茶包(1包)，如都不用，只會有甜味，不會有香氣。

4. 蛋未全熟，要用認證合格蛋，且冷藏2天內食用為佳。

5. 醬汁浸泡最多2天(不過鹹)，醬汁可重新煮滾再用1-2次。

6. 用的是石安牧場M號蛋，蛋重不同，蒸煮時間就不同，可先用3顆蛋測試。

7. 電鍋新舊影響發熱程度，輔以計時器，成功率較高。

