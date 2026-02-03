零家庭照顧者時代來臨 專家批長照3.0有三不足

長照三點○上路，衛福部次長呂建德接受本報專訪表示，期盼透過「醫療結合長照」、「安寧療護」及「預防及延緩失能」等措施，讓國人活得好、活得久。記者陳正興／攝影

長照三點○上路，衛福部日前公布最終核定版本，衛福部次長呂建德接受本報專訪表示，重點聚焦「醫療結合長照」、「安寧療護」及「預防及延緩失能」等三大方向，期盼國人活得好、活得久。專家則點出「三不足」嚴峻考驗，在重症失能者照顧、長照支付、照顧人力均有所不足。

現階段照顧的核心角色仍落在「家人」身上，但獨居戶數屢創新高，一一三年平均家戶人口為二點四七人，而一人獨居戶就占了百分之三十七點七，這代表「零家庭照顧者時代」即將來臨。

呂建德表示，在少子化、單身化、高齡化等因素影響下，傳統家庭結構逐步崩解，成員間照護功能逐漸弱化，為此，長照三點○著手建立新的中介角色「類家人」，透過制度，串連鄰里、社區、志工、專業照顧人員，扮演好照護角色，另針對重症家庭，額外增加夜間照顧的量能，減輕其照顧重擔。

呂建德說，從今年起，將在社區內積極打造「類家人」角色，現正著手試辦「共融照顧圈、互助喘息」，以社區各類據點為中心，社區鄰里居民撥出零碎時間協助相互照顧，或引進專業服務；受限於照護人力不足，不會強調一對一服務，而採一對多的照顧模式。

在「醫療結合長照」部分，呂建德表示，國內六十五歲以上民眾約四六七萬人，以失能率百分之十六點四七、失智率百分之七點九九估算，失能者約九十二萬人、失智者約卅二萬人。此外，人口老化快速，預估十年後失能人口將來到一一四點四萬人。

為此，長照三點○力推「醫療結合長照」，重點放在出院準備、急性後期照顧，期望將出院準備銜接長照時間，自長照二點○的四天縮短為兩天，另透過地區醫院等設置復健病房，提供復健治療，讓患者及早恢復自我照顧能力。

為照顧重症患者，長照三點○另增補助設置住宿機構，給予獎勵措施，如新建失能床，每床補助二一○萬元，失智床位則是一床二二○萬元。另外開放外籍中階勞動力，擴增小規模多機能中心，提供夜間照護量能。

不過，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧仍認為，長照三點○無法解決重度失能者在居家服務、日照服務、住宿機構服務等不足困境，相較之下，輕中度失能者可以申請的補助項目更多；建議放寬失能等級第七級以上家庭「照顧及專業服務」三萬六千元補助項目，也可用於住宿機構費用，以減輕家屬負擔，另擴大日照中心等社區照顧服務，就近照顧失能者。

社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏則提出長照經費不足，以致居服人力短缺等疑慮，他表示，依長照三點○規畫，長照基金預算達一一○三億元，但多用來增加醫療銜接長照部分，並未調整長照支付制度，無法解決長久以來居服員薪資偏低等問題，以致人力持續流失，政府應積極補救。

