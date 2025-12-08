零工男巷弄搶婦人菜籃錢包！他變裝徒步躲追緝 警連夜逮人

北市一名郭姓男子搶奪婦人菜籃推車錢包，隨即變裝徒步逃逸，但仍遭警方連夜逮獲。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區7日上午發生一起搶劫事故。警方獲報有民眾於和平西路三段巷弄步行時，突然遭男子從後方搶走放在菜籃推車內的錢包，緊急報警處理。警方獲報也火速鎖定男子身分，於同日晚間11時許將人逮捕到案。

據了解，有多項前科的57歲郭姓男子平時依靠打零工維生，其卻疑似因將近一個禮拜找不到工可以打，竟動起歪腦筋，7日上午於和平西路三段巷弄時，鎖定一名婦人拉著菜籃推車經過，竟直接伸手搶走婦人放在推車內的錢包，得手1500元，讓婦人急得報警處理。

廣告 廣告

警方獲報後也立即調閱周邊監視器畫面，第一時間即鎖定郭男身分，不過郭男卻相當狡猾，其得手先是丟掉身上穿著的外套，隨後不斷變換交通工具，先是徒步搭乘公車客運，又轉乘Ubike至台北火車站後，將Ubike棄置逃逸，惟最終仍遭警方於同日晚間持拘票逮獲。全案訊後依搶奪罪移送台北地檢署偵辦。

萬華分局強調，對於危害市民安全之違法行為，警方將嚴正執法、絕不寬貸，務將歹徒繩之以法，呼籲民眾外出時攜帶錢財及佩戴貴重飾品，應提高警覺，若遇可疑人車尾隨，務必盡速進入安全場所或撥打 110 通報。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

納豆即將當爸！ 依依「試管一次中」激動抱經紀人落淚

快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲