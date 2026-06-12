零市佔的逆襲！ 黃仁勳帶「神級武器」回中國：速度快1.8倍





輝達正積極將全新一款針對AI數據中心開發的「Vera」CPU推銷給中國客戶，最快預計今年8月即可供貨，此舉旨在美方嚴格出口管制下，力圖挽回其在中國市場近乎歸零的市佔率。

輝達推新CPU搶攻中國數據中心

根據路透社引述三名知情人士的消息指出，全球市值最高的晶片巨頭輝達已通知中國客戶，旗下全新專為「代理型 AI」設計的「Vera」中央處理器最快將在8月上市，目前客戶已可開始下單。這項舉措凸顯出輝達正迅速將戰略重心轉移至新產品，試圖重振其在中國急劇下滑的市場劣勢。由於美方對先進晶片的出口限制，加上北京當局全力推動關鍵技術的自主研發，輝達執行長黃仁勳曾於去年10月坦言，輝達在中國的市場份額「實際上已降至零」。此外，輝達旗下第二強大的AI晶片H200在銷往中國的過程中，也已面臨長達數月的出貨停滯。知情人士透露，在美方對GPU實施更嚴格控制的背景下，銷售CPU對輝達而言，可能是一條較不易引發爭議與阻礙的渠道。

Vera晶片速度提升1.8倍

這款目前已進入全面量產階段的Vera晶片，主要是為了AI代理背後所需的大量運算而打造。輝達宣稱，該晶片的運作速度比競爭對手同類處理器快上1.8倍。黃仁勳在今年3月首度公開亮相Vera晶片時就曾表示，預期這款晶片將成為輝達下一個價值達數十億美元的龐大業務。當時輝達也提及，包含阿里巴巴和字節跳動在內的領先雲端企業都正在合作部署Vera，不過當時並未說明實質的下單訂購程序是否已經啟動。

中國巨頭初步反應曝光

面對輝達的主動出擊，中國客戶已展現初步興趣。根據一名知情人士透露，某家中國大型雲端運算公司正計劃訂購超過300台伺服器，且每台伺服器都將配備兩顆Vera CPU。不過，由於地緣政治與出口管制等不確定因素，這家中國企業計劃初期僅在「海外的數據中心」部署這批Vera晶片進行測試，後續將根據測試成果，再行決定是否追加正式訂單。

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（封面圖／東森新聞）

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