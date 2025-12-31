零度下生命線 巴黎麵包之家街頭送餐

巴黎近日天氣嚴寒，街友裹著厚衣排隊等待熱食。這份對最脆弱人群的關懷，有著超過一個世紀的歷史。早在1891年，慈善團體「麵包之家」的街頭送餐的行動便已開始，當時的青年們在寒冬中，將麵包分送給飢餓的街友。如今他們仍延續這份傳統，不僅提供夜間庇護和熱食，也為街友提供醫療、心理和社會支持。

寒風中，街友裹著外套，排隊等待領取熱食。零度以下的低溫籠罩巴黎，讓街頭生存變得更加殘酷。巴黎因此啟動「嚴寒應變計畫」，慈善團體站上第一線，為無家可歸者撐起一道防寒的安全網。

志工：「因為當你愛人，就希望他們能活下去，於是會為他們做飯，對我來說 用自己的方式，為他們付出是非常重要的，我覺得在這個時代，還有人因為沒有東西吃而流落街頭，這是無法接受的。」

根據巴黎市政府最新數據，巴黎市區仍有超過3500名無家可歸者，這個數字從2021年以來持續上升。位在巴黎第13區的「麵包之家」，是全市規模最大的緊急收容中心之一。這裡不只提供床位，也對外開放熱食，成為寒冬中重要的避風港。

麵包之家副主任 阿卡爾卡：「我們全天候24小時接待民眾，他們可以在這裡過夜，也能參與收容所內所有活動，包括三餐和各項服務。」

隨著嚴寒應變計畫啟動，麵包之家在原有379個床位外，緊急再增加16張床，女性收容中心也多開10個名額。此外，麵包之家也透過個別分析，幫助街友尋找長期住宿與工作機會，努力讓他們脫離街頭生活。

麵包之家副主任 阿卡爾卡：「如果透過這套機制，我們能讓人們長久脫離街頭生活，對我們來說 那就是一項成功。」

寒風中，一碗熱湯、一張床位，或是一雙伸出的手，雖不能立刻改變一切，卻能為最脆弱的人，撐過最冷的夜晚，也給他們重新站起來的希望。

