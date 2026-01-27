零度低溫畫家執筆 畫出烏克蘭的堅毅

在俄羅斯加強轟炸烏克蘭能源系統，造成烏克蘭全國逾120萬戶停電，氣溫低於零度之際，基輔有位70歲的畫家，在零下10度的嚴冬下，堅持繼續創作，他和同行在畫室，以露營瓦斯爐加熱金屬管取暖，並用大型的便攜式電池，提供基本照明。就是要在烽火連天之際，用持續作畫的韌性表現，向全世界證明，烏克蘭的藝術與文化，不會因俄羅斯入侵、連年爭戰，而消失 。

用緊急發電設備點亮畫室，烏克蘭這兩位畫家，正在用自己的方式，抵抗俄羅斯的瘋狂入侵。

畫家 丹尼森科夫：「便攜式電池，雖然不能為畫室供暖，但至少可以用來照明。」

儘管畫室冷到只剩攝氏零下10度，凍到連水龍頭都整個結冰。但兩位畫家以露營裝備勉強取暖，也不讓戰火影響自己的創作生涯。

畫家 丹尼森科夫：「如果我加速畫畫的動作的話，身體至少也會感到一絲暖意。」

儘管俄羅斯近期不斷加強轟炸烏克蘭的能源系統，造成烏克蘭全國逾120萬戶斷電，位於首都基輔的40歲與70歲的畫家，依舊堅持創作，就是要在烽火連天之際，以持續作畫的韌性表現，向全世界證明，烏克蘭的藝術與文化，不會因 連年爭戰、俄羅斯的殘酷入侵，而停止或消失。

畫家 利亞平：「我的手好冷 ，要拿穩畫筆並不容易，但畫畫就是我的生命，我離不開它，我無法停止作畫，這就是為什麼，我人會在這間寒冷的畫室裡，這也是為什麼，我的顏料同樣在這裡。」

