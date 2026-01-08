零度沒下雪！太平山另類美景吸睛

明天天氣如何？ 週五(09日)白天隨著地面高壓中心來到長江下游，冷空氣強度終於有機會稍微減弱一些，底層仍是東北風到偏北風，但是風力強度較為降低，冷平流南侵的程度也跟著減緩。整體仍是屬於偏乾的冷空氣影響，不過迎風面的大台北、宜蘭到花東一帶可能還是雲量較多、較厚的情況，山區地形上仍會有些零零星星的飄雨機會，西半部的雲量應該會比今天更為減少，大致為多雲到晴的天氣。冷空氣強度稍減，因此各地白天高溫預報普遍會比今天略為上升，北部、東北部白天高溫可以來到16-18度，中部及花東地區高溫19-22度，南部有機會到22-24度左右。夜晚到週六(10日)清晨低溫變化不大，中北部、東北部都市地區低溫10-13度，空曠地區可能有7-9度低溫，南部及花東都市地區低溫13-15度，空曠地區有機會降到10度上下，持續要注意輻射冷卻低溫出現的機會。 週六(10日)白天仍是在冷空氣強度稍弱的空檔，晚間則是另一波冷空氣再度遞補下來，底層偏北到東北風強度會明顯增強，帶動冷平流南下，如同先前預報資料顯示，氣象署已經將下一波冷空氣提升至大陸冷氣團強度，預期冷空氣下來後會影響週日(11日)一整天，一直持續到下週一(12日)清晨，要等到下週一白天冷空氣強度才會減弱。中高層在週六到週日之間也會再有一次短波槽經過台灣以北，雖然因為空氣偏乾，預報上來看週末期間天氣大致還算穩定，但是中高層短波槽經過台灣以北的時候仍可能讓迎風面地區天氣稍有些變化，降雨略為增多，但是在空氣偏乾的大環境下，降雨增多的情況應該有限，中南部地區雲量也可能會較為增加，是否會再度影響白天高溫的升溫情況值得注意。 週六(10日)白天北部、東北部白天高溫17-19度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫有23-25度，夜晚到週日(11日)清晨要注意冷空氣南下以及輻射冷卻帶來的低溫，中北部、東北部都市地區低溫維持在10-13度，空曠地區有7-9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區低溫有可能降到10度上下。週日(11日)白天北部、東北部高溫降到15-17度，中部及花東地區19-22度，南部22-24度，夜晚到下週一(12日)清晨低溫情況大致不變，中北部、東北部都市地區低溫維持在10-13度，空曠地區有7-9度低溫出現機會，南部及花東都市地區低溫13-16度，空曠地區低溫有可能降到10度上下，輻射冷卻作用造成的極低溫現象仍需要特別注意。 下週目前來看冷空氣南下的幅度會減小許多，雖然北邊還是有冷高壓活動，但是強度明顯較弱，影響台灣的程度也較為有限，不過夜晚清晨配合輻射冷卻作用，還是有局部低溫發生的機會，日夜溫差變化依然會很明顯。要再有較強冷空氣南下可能要等到下週日(18日)左右，不過1月後半目前的中長期預報顯示冷空氣南侵的情況會比1月前半要來得減弱，可能比較不易再有長時間的低溫發生機會，而是呈現低溫時間較短，溫度起伏變化較多的型態。值得一提的是，陸續有預報模式反應下週後半到週末在菲律賓東南方海域逐漸有熱帶擾動發展的情況，當然這個季節即使有熱帶擾動發展對台灣也沒有影響，除非是進入南海並且帶來中高層雲系北飄才有可能間接影響台灣天氣，目前看機會也不高，後續可以再觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

