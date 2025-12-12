零廚藝！營養美味的「蒜頭雞湯」

蒜頭雞湯_零廚藝

蒜頭雞湯是一年四季都適合滋補身體的好湯，也是家有過敏兒的媽媽我最常煮的湯！經過燉煮的蒜頭，沒了辛辣，多了甘甜

食材

仿土雞腿切大塊, 550g

蒜頭一大把, 40瓣

薑片, 2片

水, 900cc

包材 滷味袋12X10cm, 1只

調味料 鹽巴, 1小匙 米酒, 1大匙



料理步驟





步驟 1：備好所有食材。大雞腿塊洗淨，並放進滾水中汆燙去除血水，撈起沖冷水洗淨瀝乾。蒜頭剝除外皮，洗淨瀝乾。





步驟 2：(湯頭清澈秘訣)：將剝除外皮的蒜頭，裝進一只已洗淨的「滷味袋」中，我用的尺寸是12cmX10cm，一把蒜頭剛好裝滿一袋。(多了這個步驟，雞湯裡就不會有蒜頭碎的渣渣感)



步驟 3：取一砂鍋，倒進 水900cc，薑片2片，先「大火」將水煮滾。(多了薑片，蒜頭湯喝起來較不膩口，更好喝)





步驟 4：水滾後，放進 雞肉和蒜頭袋。維持「大火」，再次水滾，先撈除湯面浮沫雜物，再轉為「小火」，蓋上鍋蓋，燉煮30-40分鐘即可。





步驟 5：起鍋前，下[調味料]即可。鹽巴份量須依個人鹹淡口味，略為調整〜完成！好喝^__^

小撇步

1.用「雲林莿桐鄉所產的蒜頭」所燉的蒜頭雞湯非常好喝。用外國進口的蒜頭，需多加蛤蜊才會好喝。

2.喜歡吃蒜頭，就不需把蒜頭加進滷味袋裡。

3.(湯頭更濃郁作法) 取其中1/4份量的蒜頭，先另外油炸至金黃，再入鍋燉煮。

