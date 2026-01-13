零成本兌換食物！柴犬叼主人「百元鈔」亂入麻將桌成功討食

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享家中狗狗的有趣反應引發網路熱議，一隻七歲的柴犬「Mia」趁主人與朋友相約打麻將時偷偷溜上床，熟練地叼起床邊現金，讓飼主一開門就當場愣住，只能無奈地拿出零食「贖回鈔票」，仿佛一切都早有預謀的模樣，讓人感到哭笑不得。

據了解，這隻七歲的柴犬「Mia」平時性格相當穩重，幾乎從來不撒嬌，在家裡屬於「不可隨便碰觸型」的狗狗，不論家人還是朋友，只要想抱牠、摸牠都會被婉拒，唯獨在看到對方手上有食物時，態度才會瞬間轉變，對擁抱與撫摸完全來者不拒，也因此被主人笑稱是標準的「柴以食為天」。

「Mia」頻繁地複製起成功經驗，靠著叼錢換肉屢試不爽，讓網友們笑稱「不愧是財犬」

(示意圖/Unsplash)

不過後來「Mia」又練就了新的一套「換肉計畫」，每當飼主在家中與朋友聚在一起打麻將，注意力被分散時，牠就會悄悄靠近桌邊或床邊，叼走鈔票引起關注，眾人發現後，往往會為了拿回錢而立刻奉上零食，久而久之便讓「Mia」記住了這個流程。

如今「Mia」頻繁地複製起成功經驗，靠著叼錢換肉屢試不爽，故事曝光後，讓網友們紛紛留言調侃「這狗智商也太高」、「Mia 不需要再靠色相換零食了」、「不愧是財犬」、「主人其實還是賺，100元都可以買雞排了」、「全新的理財觀念」。