零成本抽成遭拒怒嗆「沒打狂犬疫苗」 逢甲女學生道歉全文曝光

炸雞店老闆Jimmy今曝光女學生道歉全文。（翻攝Padam Padam 1970 Fried Chicken美軍炸雞IG）

台中逢甲大學行銷系學生日前籌備活動，和一家炸雞店談合作，要求零成本抽取2成營業額遭拒，其中一名女學生「Abi」事後發文批炸雞店老闆Jimmy態度差，還嗆「是沒打狂犬疫苗還是怎樣」，事件持續延燒，昨（13日）校方回應表示，會強化學生社團參與素質，避免類似狀況，今（14日）Jimmy則曝光Abi透過私訊傳送的道歉全文。

今（14日）Jimmy曝光Abi私訊道歉全文，內容提及「我與組員因經驗不足而再提出要求時判斷失當」，並期許能親自向老闆道歉，面對女學生終於道歉，Jimmy則表示，不經一事不長ㄧ智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好，不過他也暗酸「罵人的文筆都沒這麼好了～怎麼可能道歉會有這文筆…………」。

回顧爭議，逢甲大學行銷系學生11月23日於某2樓店家舉辦包場活動，籌備期間以170名客流量和1樓炸雞店老闆Jimmy提案，若活動客人到炸雞店消費，盼能「82分帳」抽成，當場被老闆拒絕，事後一名女學生Abi在網路發文怒批Jimmy態度超爛，「是沒打狂犬疫苗還是怎樣」，事件因此越演越烈。

事後女學生關閉社群，主辦活動的逢甲行銷系學生則透過社群公開道歉，但Jimmy僅簡單回應要求「請該道歉的那位女生道歉」，爭議也驚動校方，逢甲大學昨（13日）回應，表示學生已正式向商家致歉，除了肯定學生勇於面對並負責的態度，也承諾未來持續強化學生在社會參與之素。





