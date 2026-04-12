5分鐘寫完、伺服器0元！靠AI做漫畫「毛小孩靈光一閃」網站吸千萬人朝聖
AI 技術快速發展，各種有趣的應用不斷誕生。最近一名日本網友電電猫猫（@nya3_neko2）開發了一款名為「InspirationCat」的網頁工具，能自動去除動物照片背景並加上漫畫中常見的「靈光一閃」（キュピーン）集中線特效，沒想到上線後迅速引發社群瘋狂轉發爆紅，累積超過 5100 萬次瀏覽。
許多飼主陸續上傳自家毛小孩的合成照，搭配「#InspirationCat」標籤在 X 上分享。更有不少人發揮創意，把這靈光一閃往不同的方向使用，變成貓咪雷射眼、狗狗噴射…等，甚至也可以上傳非動物的圖片來玩。
目前光是 X 平台上就在短短幾天時間累積超過 5100 萬次瀏覽，甚至該網站首日就湧入高達 50 萬的使用人數，成為近日網路上最熱門的迷因製造機。
雖然網站瞬間湧入大量流量，但 InspirationCat 的伺服器成本居然是「0 元」。開發者透露，他利用了 AI 本地端運算技術 ONNX Runtime Web，讓去背與合成的運算直接在使用者的瀏覽器上執行，完全不需要仰賴雲端伺服器的 GPU 算力。
同時，網站託管於免費且有限制的 Cloudflare Pages，成功省下了傳統架構下可能高達數萬日圓的營運費用。更讓人訝異的是，整個網站的基礎程式碼都是交由 AI 生成，作者表示自己只花了約 5 分鐘就完成了這項爆紅工具的編寫。
由於所有圖片運算都是在本地端完成，網站既沒有廣告也不會將包含 GPS 等資訊的照片上傳備份，消除了許多資安疑慮；第二是操作非常的直覺又簡單，即便不懂日文也能理解。甚至連手機版瀏覽器都能使用，除了會降低解析度和偶爾遇到小 Bug，其他並沒有問題。
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