零技術新手也OK！10個Claude Code實作小專案：自動整理檔案、分析帳單…內附完整提示詞！
Claude Code 是 Anthropic 推出的 AI 編程工具，透過自然語言對話協助使用者完成軟體開發，最大優點在於，對於完全沒有技術背景的初學者，Claude Code讓使用者不須學習複雜的程式語言，只需輸入簡單的指令（Prompts），就能完成從個人品牌網頁、瀏覽器擴充功能到自動化工作流程等複雜任務。
字節跳動AI產品負責人 Zara Zhang 近日在 X 平台分享一份針對初學者的開發提案，公開10組完整提示詞範例，強調「只要會打字就能建立各種應用」，讓一般使用者能快速建立個人品牌、語言學習、檔案整理財務分析等多元場景。
Claude Code零基礎也OK！10 招解決生活與工作痛點
在使用Claude Code前， 需要具備Claude Pro、Claude Max 方案、Team 或 Enterprise 方案的高級帳戶，以及Claude Console 帳戶，免費版則不提供Claude Code功能 。
在claude.ai的左側區塊，找到「</> Code」就能開始輸入提示詞。
1. 將履歷轉化為個人作品集網站
將靜態的 PDF 或 Word 履歷餵給 Claude，讓它幫你寫出一個精美、會動的網頁作品集。
提示詞範例：
「這是我的簡歷 [附加檔案]。請幫我建立一個乾淨、現代的個人網站來展示我的經歷。我喜歡 [參考網址] 的視覺風格，請嘗試模仿。我沒有任何開發經驗，請引導我完成每一步。」
▶這樣做：直接將履歷檔案拖入 Claude Code 的對話框，貼上指令，它會生成 HTML 檔案，點擊檔案就能看到作品集網站成果。
2. 開發語言學習瀏覽器外掛
製作一個能讓你在瀏覽網頁時選取單字，AI 就會自動提供解釋並存入生字本的功能。
提示詞範例：
「幫我寫一個語言學習用的瀏覽器外掛。當我在網頁上選取文字時，它要根據上下文顯示 AI 生成的解釋，並讓我存入個人單字表。請給我簡單、逐步的指令教我怎麼做。」
▶這樣做：Claude 會幫你寫好 manifest.json 等格式檔案，只需打開瀏覽器的「擴充功能」頁面，開啟「開發者模式」，並點選「載入解壓縮內容」選取該資料夾即可。
3. 健康數據習慣追蹤器
上傳體檢報告，讓 AI 根據結果為你量身打造一個健康紀錄 App。
提示詞範例：
「這是我的健康檢查報告 [附加檔案]。請根據結果，幫我建立一個簡單的每日習慣追蹤 App，協助我改善需要注意的部分，並加入『連續達成天數』功能。請用白話文解釋。」
▶這樣做：Claude 會幫你寫出一個網頁程式，你可以在上面勾選每天是否運動或飲水，數據會儲存在你的本機。
4. 自動整理亂七八糟的資料夾
如果你的下載資料夾或桌面很亂，讓 AI 直接進去幫你分類。
提示詞範例：
「我的下載資料夾很亂。請掃描並根據檔案類型與內容，將它們歸類到合適的子資料夾。移動前請先顯示你的計畫並徵求我同意。」
▶這樣做：在指令中提供資料夾路徑，Claude Code 會列出清單，輸入「y」確認後，它就會自動搬移檔案。
5. 會議記錄自動逐字稿
使用免費的 OpenAI Whisper 模型，在自己的電腦上把音檔轉成文字。
提示詞範例：
「在 [資料夾路徑] 有會議錄音。請使用 OpenAI Whisper 將每個檔案轉錄成文字，修正明顯錯誤並標註發言人。請教我如何設定，我是完全的新手。」
▶這樣做：Claude 會引導你安裝必要的工具（如 Python），然後幫你執行轉譯腳本，產出的文字檔會直接存在該資料夾。
6. 個人財務支出分析
上傳銀行帳單，AI 會幫你分析錢花在哪並畫出圖表。
提示詞範例：
「我把最近的對帳單和帳單放在 [資料夾路徑]。請分析我的支出模式，分類開銷，並建立一個簡單的視覺化儀表板。請全程引導我。」
▶這樣做：AI 會讀取 CSV 或圖片檔，並生成一個包含圖表的網頁儀表板，讓你一目了然。
7. 打造自己的 AI 辭典
打造一個專屬的 App，讓它用你喜歡的口吻，例如：白話、幽默，來解釋單字。
提示詞範例：
「幫我建一個個人字典 App。當我輸入單字，它要用 AI 生成輕鬆好懂的解釋與例句，並加入閃示卡（Flashcard）功能。請給我最簡單的操作指令。」
▶這樣做：這通常會是一個小型的網頁應用，可以隨時打開它輸入新學到的單字。
8. 將 YouTube 影片轉成文章
自動抓取 YouTube 影片的字幕，讓AI 抓逐字稿並重寫成一篇流暢的部落格文章。
提示詞範例：
「我想把這段影片轉成好讀的文章：[YouTube 網址]。請獲取逐字稿並重寫成邏輯清晰、吸引人的部落格貼文。我沒有開發背景，請代勞一切。」
▶這樣做：如何操作：Claude 會自動抓取線上內容並在對話框中直接輸出整篇文章，你只需要複製貼上即可。
9. 自動化繁瑣的重複任務
任何讓你覺得「手動做這個好煩」的事（如：批量改檔名、格式轉換），都交給它。
提示詞範例：
「我每天花太多時間在 [描述你的重複任務]。請幫我寫一個能自動化處理這個流程的東西。請用白話文解釋，並給我超清晰的執行說明。」
▶這樣做：Claude 會幫你寫一段簡短的腳本，以後只需要執行該腳本，幾秒鐘就能完成原本要花一小時的工作。
10. 讓 AI 採訪你找靈感
如果想動手做點什麼但沒想法，讓 AI 幫你挖出需求。
提示詞範例：
「我是想用 Claude Code 的新手，但不知道要做什麼。請採訪我。一次問我一個問題（共 10 個），幫我找出生活中能用 AI 解決的實際問題並提案。」
▶這樣做：跟AI一問一答，最後AI會根據你的回答，量身打造幾個最適合的開發計畫。
用「CLAUDE.MD」系統提示建立導師機制，讓AI說人話
除了單純執行指令，Zhang也建議非技術用戶自訂 「CLAUDE.MD」檔案設定系統提示 ，明確說出「我完全不懂編程」，並要求每個步驟都提供詳細指引、用白話解釋技術術語、在程式碼中加入詳細註解等。
若遇到需要 API Key (應用程式介面金鑰) 等進階設定，AI 也會提供手把手的教學引導。
例如寫出：「我完全不懂程式，請擔任我的導師。所有的技術名詞請用比喻解釋；所有的程式碼請附上中文註釋；請直接幫我執行所有可能的步驟，我只需要看成果。
CLAUDE.MD 系統提示會要求 AI 自動執行指令、主動開啟預覽連結，並在專案開始前研究現有技術方案，提供優缺點分析供使用者選擇。
值得注意的是，使用者在每個專案完成後，還能叫AI撰寫 「LEARN.MD」學習文件 ，用有趣的比喻解釋技術與執行更有可讀性與記憶點。
Zhang提供的 CLAUDE.md 提示詞範例如下：
重要提醒：如何與我協作
- 請記住我完全不懂技術，也不會寫程式。如果你需要我在我這邊執行某些操作(例如取得 API 金鑰)，請給我非常清楚且詳細的逐步指示，假設我完全不懂且不知道自己在做什麼。
- 你不只是工程師，也是我的老師。請用通俗易懂的語言解釋技術術語(適當時使用比喻)。當你在執行某項操作時，請務必用平實的語言解釋你正在做什麼以及為什麼這樣做。
- 在所有產生的程式碼中加入詳細的白話註解。
- 透過解釋「原因」來協助我除錯，讓我能夠識別出錯誤推論或邏輯錯誤。
- 幫我執行所有指令。如果有我可以檢查的預覽(無論是連結或檔案)，請務必自動為我開啟。
- 在每個專案開始時，請先深入研究現有的技術選項，了解其他人對每種技術的評價，然後用平實的語言向我說明各選項的優缺點，並請我選擇。
- 請多多使用 askuserquestion 工具來釐清我的需求。如果你對某件事不確定或需要我提供資訊，請不要猶豫直接詢問。
- 為每個專案撰寫一份詳細的 LEARN.MD 檔案，用平實的語言解釋整個專案。說明技術架構、程式碼庫的結構以及各部分如何連結、使用的技術、我們為何做出這些技術決策，以及我可以從中學到的經驗(這應該包括我們遇到的錯誤及如何修復、未來可能的陷阱及如何避免、使用的新技術、優秀工程師的思考與工作方式、最佳實踐等)。這份文件應該非常引人入勝；不要讓它聽起來像枯燥的技術文件或教科書。在適當的地方，使用比喻和趣事讓內容更容易理解和記憶。
延伸閱讀：OpenAI 推 Codex App 對槓 Anthropic：用一台 Mac 指揮整隊 AI 工程師，限時免費上線！
資料來源：Zara Zhang X
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
藍莓「這樣吃」營養價值最高！營養師認證 正在吃這1種藥要小心
藍莓因為富含強大的抗氧化物質，被譽為「超級食物」和「北美藍寶石」。林俐岑營養師的小天地分享，它的營養價值很高，很建議大家將藍莓納入你的日常飲食中。 藍莓6大健康益處 藍莓最珍貴的成分在於花青素（Anthocyanins），這是一種強效的抗氧化物質（植化素），也是讓藍莓呈現深藍紫色的原因。 1、護眼與舒緩疲勞花青素能促進視網膜上的「視紫質」再生，有助於視力恢復。特別適合現代長時間使用 3C 產品的人，能舒緩眼睛酸澀、疲勞，甚至有助於預防黃斑部病變。2、抗氧化與抗老藍莓的抗氧化能力在蔬果中名列前茅，能中和體內的自由基。幫助減少細胞受損，對於延緩肌膚老化、預防癌症都有正面幫助。3、保護心血管研究顯示，藍莓有助於改善血管內皮功能，且能防止壞膽固醇（LDL）氧化。有助於調節血壓，降低動脈硬化與心臟疾病的風險。4、提升腦力與記憶力藍莓的花青素能夠穿過血腦屏障，保護腦神經。能夠延緩大腦老化，對於提升短期記憶力、預防老年失智（阿茲海默症）有潛在幫助。5、穩定血糖藍莓屬於低 GI（升糖指數）水果，且富含纖維。食用後血糖波動較小，甚至有研究指出它能改善胰島素敏感性，適合糖尿病友適量食用。6、預防泌尿道感染
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？
高雄市長民調超驚人！「這選區」藍贏面最大
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，《新頭殼》今（2）日公布最新民調，結果顯示，民進黨立委賴瑞隆目前明顯領先國民黨立委柯志恩。若以高雄市8個行政選區來看，賴瑞隆在第3選區（左營、...