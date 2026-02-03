Claude Code 是 Anthropic 推出的 AI 編程工具，透過自然語言對話協助使用者完成軟體開發，最大優點在於，對於完全沒有技術背景的初學者，Claude Code讓使用者不須學習複雜的程式語言，只需輸入簡單的指令（Prompts），就能完成從個人品牌網頁、瀏覽器擴充功能到自動化工作流程等複雜任務。

字節跳動AI產品負責人 Zara Zhang 近日在 X 平台分享一份針對初學者的開發提案，公開10組完整提示詞範例，強調「只要會打字就能建立各種應用」，讓一般使用者能快速建立個人品牌、語言學習、檔案整理財務分析等多元場景。

Claude Code零基礎也OK！10 招解決生活與工作痛點

在使用Claude Code前， 需要具備Claude Pro、Claude Max 方案、Team 或 Enterprise 方案的高級帳戶，以及Claude Console 帳戶，免費版則不提供Claude Code功能 。

在claude.ai的左側區塊，找到「</> Code」就能開始輸入提示詞。

1. 將履歷轉化為個人作品集網站

將靜態的 PDF 或 Word 履歷餵給 Claude，讓它幫你寫出一個精美、會動的網頁作品集。

提示詞範例：

「這是我的簡歷 [附加檔案]。請幫我建立一個乾淨、現代的個人網站來展示我的經歷。我喜歡 [參考網址] 的視覺風格，請嘗試模仿。我沒有任何開發經驗，請引導我完成每一步。」

▶這樣做：直接將履歷檔案拖入 Claude Code 的對話框，貼上指令，它會生成 HTML 檔案，點擊檔案就能看到作品集網站成果。

2. 開發語言學習瀏覽器外掛

製作一個能讓你在瀏覽網頁時選取單字，AI 就會自動提供解釋並存入生字本的功能。

提示詞範例：

「幫我寫一個語言學習用的瀏覽器外掛。當我在網頁上選取文字時，它要根據上下文顯示 AI 生成的解釋，並讓我存入個人單字表。請給我簡單、逐步的指令教我怎麼做。」

▶這樣做：Claude 會幫你寫好 manifest.json 等格式檔案，只需打開瀏覽器的「擴充功能」頁面，開啟「開發者模式」，並點選「載入解壓縮內容」選取該資料夾即可。

3. 健康數據習慣追蹤器

上傳體檢報告，讓 AI 根據結果為你量身打造一個健康紀錄 App。

提示詞範例：

「這是我的健康檢查報告 [附加檔案]。請根據結果，幫我建立一個簡單的每日習慣追蹤 App，協助我改善需要注意的部分，並加入『連續達成天數』功能。請用白話文解釋。」

▶這樣做：Claude 會幫你寫出一個網頁程式，你可以在上面勾選每天是否運動或飲水，數據會儲存在你的本機。

4. 自動整理亂七八糟的資料夾

如果你的下載資料夾或桌面很亂，讓 AI 直接進去幫你分類。

提示詞範例：

「我的下載資料夾很亂。請掃描並根據檔案類型與內容，將它們歸類到合適的子資料夾。移動前請先顯示你的計畫並徵求我同意。」

▶這樣做：在指令中提供資料夾路徑，Claude Code 會列出清單，輸入「y」確認後，它就會自動搬移檔案。

5. 會議記錄自動逐字稿

使用免費的 OpenAI Whisper 模型，在自己的電腦上把音檔轉成文字。

提示詞範例：

「在 [資料夾路徑] 有會議錄音。請使用 OpenAI Whisper 將每個檔案轉錄成文字，修正明顯錯誤並標註發言人。請教我如何設定，我是完全的新手。」

▶這樣做：Claude 會引導你安裝必要的工具（如 Python），然後幫你執行轉譯腳本，產出的文字檔會直接存在該資料夾。

6. 個人財務支出分析

上傳銀行帳單，AI 會幫你分析錢花在哪並畫出圖表。

提示詞範例：

「我把最近的對帳單和帳單放在 [資料夾路徑]。請分析我的支出模式，分類開銷，並建立一個簡單的視覺化儀表板。請全程引導我。」

▶這樣做：AI 會讀取 CSV 或圖片檔，並生成一個包含圖表的網頁儀表板，讓你一目了然。

7. 打造自己的 AI 辭典

打造一個專屬的 App，讓它用你喜歡的口吻，例如：白話、幽默，來解釋單字。

提示詞範例：

「幫我建一個個人字典 App。當我輸入單字，它要用 AI 生成輕鬆好懂的解釋與例句，並加入閃示卡（Flashcard）功能。請給我最簡單的操作指令。」

▶這樣做：這通常會是一個小型的網頁應用，可以隨時打開它輸入新學到的單字。

8. 將 YouTube 影片轉成文章

自動抓取 YouTube 影片的字幕，讓AI 抓逐字稿並重寫成一篇流暢的部落格文章。

提示詞範例：

「我想把這段影片轉成好讀的文章：[YouTube 網址]。請獲取逐字稿並重寫成邏輯清晰、吸引人的部落格貼文。我沒有開發背景，請代勞一切。」

▶這樣做：如何操作：Claude 會自動抓取線上內容並在對話框中直接輸出整篇文章，你只需要複製貼上即可。

9. 自動化繁瑣的重複任務

任何讓你覺得「手動做這個好煩」的事（如：批量改檔名、格式轉換），都交給它。

提示詞範例：

「我每天花太多時間在 [描述你的重複任務]。請幫我寫一個能自動化處理這個流程的東西。請用白話文解釋，並給我超清晰的執行說明。」

▶這樣做：Claude 會幫你寫一段簡短的腳本，以後只需要執行該腳本，幾秒鐘就能完成原本要花一小時的工作。

10. 讓 AI 採訪你找靈感

如果想動手做點什麼但沒想法，讓 AI 幫你挖出需求。

提示詞範例：

「我是想用 Claude Code 的新手，但不知道要做什麼。請採訪我。一次問我一個問題（共 10 個），幫我找出生活中能用 AI 解決的實際問題並提案。」

▶這樣做：跟AI一問一答，最後AI會根據你的回答，量身打造幾個最適合的開發計畫。

用「CLAUDE.MD」系統提示建立導師機制，讓AI說人話

除了單純執行指令，Zhang也建議非技術用戶自訂 「CLAUDE.MD」檔案設定系統提示 ，明確說出「我完全不懂編程」，並要求每個步驟都提供詳細指引、用白話解釋技術術語、在程式碼中加入詳細註解等。

若遇到需要 API Key (應用程式介面金鑰) 等進階設定，AI 也會提供手把手的教學引導。

例如寫出：「我完全不懂程式，請擔任我的導師。所有的技術名詞請用比喻解釋；所有的程式碼請附上中文註釋；請直接幫我執行所有可能的步驟，我只需要看成果。

CLAUDE.MD 系統提示會要求 AI 自動執行指令、主動開啟預覽連結，並在專案開始前研究現有技術方案，提供優缺點分析供使用者選擇。

值得注意的是，使用者在每個專案完成後，還能叫AI撰寫 「LEARN.MD」學習文件 ，用有趣的比喻解釋技術與執行更有可讀性與記憶點。

Zhang提供的 CLAUDE.md 提示詞範例如下：

重要提醒：如何與我協作



- 請記住我完全不懂技術，也不會寫程式。如果你需要我在我這邊執行某些操作(例如取得 API 金鑰)，請給我非常清楚且詳細的逐步指示，假設我完全不懂且不知道自己在做什麼。

- 你不只是工程師，也是我的老師。請用通俗易懂的語言解釋技術術語(適當時使用比喻)。當你在執行某項操作時，請務必用平實的語言解釋你正在做什麼以及為什麼這樣做。

- 在所有產生的程式碼中加入詳細的白話註解。

- 透過解釋「原因」來協助我除錯，讓我能夠識別出錯誤推論或邏輯錯誤。

- 幫我執行所有指令。如果有我可以檢查的預覽(無論是連結或檔案)，請務必自動為我開啟。

- 在每個專案開始時，請先深入研究現有的技術選項，了解其他人對每種技術的評價，然後用平實的語言向我說明各選項的優缺點，並請我選擇。

- 請多多使用 askuserquestion 工具來釐清我的需求。如果你對某件事不確定或需要我提供資訊，請不要猶豫直接詢問。

- 為每個專案撰寫一份詳細的 LEARN.MD 檔案，用平實的語言解釋整個專案。說明技術架構、程式碼庫的結構以及各部分如何連結、使用的技術、我們為何做出這些技術決策，以及我可以從中學到的經驗(這應該包括我們遇到的錯誤及如何修復、未來可能的陷阱及如何避免、使用的新技術、優秀工程師的思考與工作方式、最佳實踐等)。這份文件應該非常引人入勝；不要讓它聽起來像枯燥的技術文件或教科書。在適當的地方，使用比喻和趣事讓內容更容易理解和記憶。



