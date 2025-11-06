「零擴散、全陰性」守住台灣 「豬瘟通報第一人」逆風力挺盧秀燕：完成不可能任務

【民眾網諸葛志一臺中報導】全台豬隻禁令解除，中央宣布從6日中午12時開放活豬運輸，7日凌晨0時解禁批發屠宰。回顧這次豬瘟過程，第一時間通報第一人養豬協會總幹事楊駿杰，在臉書公開力挺台中市長盧秀燕，認為在疫情發生後，台中360小時之內達成零擴散、全陰性，守住台中，就是守住台灣，這個結果必須還給盧秀燕一個公道。

楊駿杰 6日在臉書發文表示， 非洲豬瘟疫情終於看見曙光！中央已經宣布從今日中午可以開始運送豬隻，明日凌晨時開始禁宰與販售，這場抗疫關鍵戰役中，靠著產官合作與第一線夥伴堅守防線，台中市在360小時內做到「零擴散、全陰性」，避免疫情擴大，保住台灣畜牧業與國人飲食安全。

楊駿杰指出，這項「不可能的任務」，第一時間通報，是防疫最關鍵的一步。10月11日連假期間，我從地方豬農處得知，某案場出現多頭豬死亡。依照通報程序，我立即向市府動保處反映。身為台中市養豬協會總幹事，寧願多一道通報，也不能少一次警覺。動保處也在10月13日主動致電追蹤牧場狀況，保持高度關注。10 月 15 日中央警示系統跳出異常提醒時，台中已先一步掌握狀況並展開處置。

楊駿杰強調，以他了解，當中央宣布PCR陽性結果後，台中市府立刻啟動比照新冠疫情最高等級的防疫應變，跨局處合作，通宵行動，現場封鎖、立即採樣、預防性撲殺與全面環境消毒，最終於360小時之內達成零擴散、全陰性，守住台中，就是守住台灣，這個結果必須還給盧秀燕一個公道，盧秀燕每天親自主持台中應變會議，每天緊盯疫情變化，這是外界所不知之處。

楊駿杰最後強調，防疫沒有結束的一天，即使成功解禁，豬隻安全、監測查核、養豬場管理、廚餘政策仍是每日任務與未來的課題。他會持續站在產業第一線，與豬農們一起用行動守護產業與大家的飲食安全，讓台中的畜牧業更加穩健安全。