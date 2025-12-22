零散筆記變身專業簡報！Google發布8種NotebookLM簡報玩法：應用情境、中英文提示詞一次看
自上線以來深獲廣大用戶喜愛的 NotebookLM 近日迎來重大升級，Google 宣布引進最新的影像生成模型 Nano Banana Pro ，並發布「資訊圖表」與「簡報生成」兩大功能。
這次更新的核心在於「流程整合」，過去，將龐雜的研究資料轉化為精美的簡報總是耗時費神，而透過NotebookLM，使用者不再需要跨平台操作，從最初的研究階段到最終的設計產出，都能在單一平台內流暢完成，大幅提升專業內容的產製效率。
《數位時代》特別整理了 Google 官方推薦的 8 種應用情境，帶您快速上手這個 AI 簡報製作工具。每個情境也會附上中英文提示詞，使用者可直接複製，並按照自己的需求做調整。
1. 深度研究秒變簡報
面對動輒數十頁的專業研究報告，視覺型學習者常感到力不從心。NotebookLM 的「深度研究」（Deep Research）功能，能精準挖掘資料中不易察覺的細節，並直接轉化為客製化投影片。使用者只需提出核心問題，AI 就能自動架構出一份邏輯清晰、格式精準的簡報。
Google 範例：全球跨年慶典研究
中文提示詞
英文提示詞
全球各地的新年慶祝活動。將魔幻、奇想的元素與熱鬧的節慶場景融合，並尊重當地的建築特色與風格。
New Year celebrations around the world. Blend magical, whimsical elements with celebratory festival scenes. Respect local architecture and style.
2. 零散筆記快速成形
無論是隨手記下的靈感大綱、草率的會議紀錄，甚至是手機翻拍的手寫筆記，只需將其設為來源資料，即使只有簡報初稿或純文字檔，也能在不浪費時間微調格式的情況下，NotebookLM 都能將這些碎片化資訊梳理成完整的投影片，讓觀點傳達更具渲染力。
Google 範例：草稿美化與風格轉換
中文提示詞
英文提示詞
讓這份投影片變得更漂亮且有趣，並全面套用聖誕節主題風格。
Make the slides much more pretty and fun, Christmas-themed.
3. 腦力激盪：從現有素材發展新提案
投影片除了能陳述事件，也可以是探索創意的工具。Google 以珍·奧斯汀（Jane Austen）的文學研究為例，使用者可以利用現有素材，請 AI 提煉出一份「節慶主題同人小說」的提案簡報，甚至包含書籍封面設計與劇情摘要，大幅提高專案延展性。
Google 範例：珍·奧斯汀文學翻新提案
中文提示詞
英文提示詞
簡短列出原著小說中提到的所有聖誕節或新年活動。根據這些內容，提出三個中篇小說的創作構想。針對每個構想，請概述其故事情節以及與原著作品的關聯。
Briefly list any Christmas or New Year’s events mentioned in the novels. Provide three novella concepts based on these mentions. For each, outline the plot and its connection to the original book.
4. 風格一致化：讓 AI 成為專屬視覺顧問
若要修飾既有的簡報或彙整新資訊，可將資料與企業視覺指南（Brandbook）一同上傳至 NotebookLM。透過指令，AI 能自動套用特定的品牌代表色、調整設計美感，並確保所有圖表元素都符合企業的視覺識別規範，讓產出結果具備一致的專業水準。
Google 範例：彙整網路上 2025 年 NotebookLM 相關快訊
中文提示詞
英文提示詞
製作一份總結 2025 年產品發布重點的品牌投影片。請參考所附的品牌手冊來進行視覺設計與風格設定。
Create a branded deck summarizing 2025 launches. Use the brandbook for branding and styling references.
5. 複雜數據視覺化
當文件中充滿枯澀的數據與專業術語時，NotebookLM 能運用 Gemini 的理解能力，將這些資訊轉化為易懂的視覺隱喻或資訊圖表。透過將艱澀概念「具象化」，即使是非專業背景的聽眾也能快速掌握重點，而不失原始數據的精確性。
Google 範例：全球旅遊數據敘事
中文提示詞
英文提示詞
設計要俐落時尚，採用白色背景。請用各種與現實世界產生連結的方式來視覺化簡報中的數字，並採用資訊圖表風格，呈現出具震撼力且具啟發性的數據。
Sleek design, white background. Visualise the numbers in the deck in a range of different ways that relate to the real world, use an infographic style with hard hitting and inspirational figures.
6. 將冗長內容轉化為精美故事書
NotebookLM 具備強大的長文本處理能力。無論是長篇專案報告、系列專欄文章，甚至是整本書籍，都能被重新拆解並重組為具備敘事美感的視覺作品，讓原本沉重的文字閱讀變得更流暢。
Google 範例：打造故事敘事
中文提示詞
英文提示詞
找出 19 世紀與 21 世紀節慶食譜間的共通點。視覺設計採用白色背景與黑色文字，且每一頁都要以「現代日系漫畫」風格來進行圖解說明。
Find similarities between holiday recipes in 19th and 21st century. White background, black text, explained with manga on every page, modern Japanese manga
7. 照片化身食譜書
NotebookLM 影像處理能力的提升，也讓應用情境延伸至日常生活。例如，拍下幾張烘焙過程的照片並上傳，NotebookLM 就能結合 AI 的知識庫與使用者的筆記，自動生成一本排版精美的食譜書，將生活紀錄轉化為具備保存價值的數位作品。
Google 範例：烘焙師的視覺指南
中文提示詞
英文提示詞
根據照片中所有烘焙出的甜點，製作一份節慶主題的概覽。內容請參考筆記中提供的具體食譜。
Holiday themed overview of all the sweets baked from the pictures. Reference the recipe from the note.
8. 自定義視覺風格
不再受限於簡報軟體的既定模板。使用者可以在 NotebookLM 中定義任何想要的視覺風格與創意走向。只要設定明確的目標與風格指令，AI 就能配合各種編輯軟體的需求，勾勒出最符合預期的設計草圖，讓創意發揮不受工具侷限。
Google 範例：校園講義風的年度計畫
中文提示詞
英文提示詞
打造一個深綠色的「黑板」視覺風格，並運用白、黃、粉紅三色的手寫粉筆字體，協助梳理與規劃新年新希望。
Create a deep green “blackboard” design using white, yellow, and pink handwritten chalk text to help organize New Year’s resolutions.
延伸閱讀：NotebookLM重磅更新，可一鍵生成簡報和資訊圖表！新功能怎麼用？實測教學一次看
Gemini 3官方提示詞指南來了！改掉長文敘述習慣，8招進階寫法讓AI回答切中核心
資料來源：Google
