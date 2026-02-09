零日攻擊提告 藍轟侵害言論自由

國民黨立院黨團召開記者會，強調把著作權法拿來對付在野黨或是嘲諷影片，其實真正被侵害的是整個國家的言論自由。（國民黨團提供）

記者康子仁∕台北報導

「零日攻擊」編劇鄭心媚質疑國民黨在大罷免時期製作的影片涉嫌抄襲因此提告。國民黨立法院黨團九日開記者會強調，把著作權法拿來對付在野黨或是嘲諷影片，其實真正被侵害的是整個國家的言論自由。

前國民黨新媒體主任韋淳祐日前表示，被疑似「零日攻擊」的製作團隊控告違反著作權法。去年在大罷免期間，國民黨新媒體部團隊共同創作「不同意罷免」訊息篇，影片中總共有四個不同環節；在「假訊息篇」中，影片前三秒出現枯黃芒草，「零日攻擊」團隊認為與他們青青翠綠的芒草雷同，提告侵權。

國民黨團九日召開記者會，黨團書記長林沛祥表示，尊重每一位創作者，但更在意台灣是不是一個大家敢說話、敢不同意，也敢開玩笑的社會。司法不該變成辯論的替代品，更不該成為壓制討論的「快捷鍵」。

林沛祥認為，當法律頻繁用來回應公共討論時，最後不論誰輸贏，社會就會演變成「少說一點最安全」、「不要碰最保險」，這就是寒蟬效應。

國民黨立委吳宗憲說，「零日攻擊」總共獲得一點一三億元的政府補助或投資，這都是人民納稅錢，今天拿納稅人的錢，反過頭來告納稅人，這也蠻奇怪的。用稅金拍攝與公共政策、國安意識有關的影視作品，竟然不能公開討論、評論，司法濫訴已經成為民進黨的武器。

林沛祥質疑，「自然風景，什麼時候開始有版權了？」芒草在台灣並不是稀有物種，散布全台山坡、河濱或公路邊坡。《著作權法》保護的是原創具體表現，不是題材、概念和大自然本身，同一地點、類似構圖不等於侵權；「看起來很像」、「感覺差不多」也不會變成犯罪證據。