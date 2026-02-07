零日攻擊籌劃電影版 第一島鏈國際視角創作

（中央社記者廖漢原紐約6日專電）去年引起國際話題的台劇「零日攻擊」劇組人員今天在紐約舉行放映與座談，監製林錦昌指出，電影版已著手進行一段時間，希望明年推出，劇本將以國際與第一島鏈視角創作中共迫台的政治軍事電影。

從企劃、拍攝到國際串流平台上映都引起高度關注的零日攻擊，以中國侵略、政黨競爭、紅色滲透與小人物日常等貼地氣的寫實描述，除了引起國際媒體報導劇本創作與拍攝挑戰等話題，歐美日政界、智庫、學界等，也對台灣在壓力下首次出現政治寫實危機題材戲劇大感好奇。

廣告 廣告

零日攻擊製作團隊近期出席美國西雅圖、華盛頓等地舉行的公映與討論會，製作人兼編劇統籌鄭心媚與林錦昌，6日在駐紐約台北文化中心播映後與觀眾交流。

對於電影版零日攻擊的創作進度，林錦昌指出，電視劇與電影的發行方式不同，（電影版）已著手進行一段時間，如果快的話可能希望2027年第4季推出電影，但不是重複一樣的內容。

零日攻擊過去半年在美國、歐洲、日本等國舉行公開放映活動，吸引各地政學界高層出席。

林錦昌說，零日攻擊在國內炒得很熱鬧，國際上的支持認同也是。例如在華盛頓特區曾有美國國安會前官員到場，在日本，「日華議員懇談會」會長古屋圭司共6位曾任部長級的國會議員，當中包括現任內閣官房長官木原稔也到場觀賞，討論還欲罷不能。

他說：「外國人知道中國要併吞台灣，但台灣人怎麼想與回應他們並不清楚，若能在海外發行就能讓更多人知道。」

鄭心媚指出，影集當時選擇呈現方式是紅色滲透與灰色地帶戰爭在台灣已經開始了，紅色滲透非常嚴重。在這前提下，用不同面向人物角色，不管是受到誘惑或威脅，會如何面對這些選擇，但這是台灣人日後要做的選擇。

她說，紅色滲透利用人性弱點，希望可以讓大家深思，這不是從高層往下看就會知道，是在每個人的生活當中。

談到劇本創作，鄭心媚表示，由於受國際打壓圍困，希望擴大強調台灣的重要性。用台灣位於第一島鏈中心來探討思考，告訴國際社會與台灣人，台灣不僅對台灣人，對全世界也很重要，如果發生戰爭，對全球民主自由都是負荷。

零日攻擊電影版仍在構思劇本階段，林錦昌認為，各國兵推把台海局勢講得很清楚，而電影的凝聚力更強，將鎖定國際面向與軍事情境，創作中共迫台下政治與軍事的電影。（編輯：唐佩君）1150207