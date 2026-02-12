零日攻擊美國巡迴放映 國會校園關注台海安全議題

（中央社記者洪素津台北12日電）台劇「零日攻擊」啟動美國巡迴放映，1日起從西雅圖一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，同時深入校園和美國國會，其中國會場次吸引約50名參眾議員與國會幕僚觀賞，凸顯台海安全與民主韌性議題。

台劇「零日攻擊」10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50名參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。據新聞稿，出席國會專場的貴賓包括美國眾議院對中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員戈梅茲（Jimmy Gomez），我國駐美代表俞大㵢亦全程觀影並代表致詞。

美國空軍退役中將、前印太司令部副司令希諾特（Clint Hinote）在觀賞此劇後強調，透過戲劇呈現威權擴張下的真實風險，有助喚起更多國際決策者與大眾對台灣處境的重視。

除在美國國會放映外，「零日攻擊」也於美國德州農工大學布希政府與公共服務學院（Bush School of Government and Public Service）舉辦校園專場放映，約40名研究生、大學師生參與。該院副教授威爾・諾里斯（Will Norris）與院長、前美國大使韓能士（John Hennessey-Niland）都鼓勵學生預測劇情走向，並從政策與戰略角度思考台海衝突與認知作戰，深化學生對台灣民主與安全處境的理解。

製作人鄭心媚坦言，現場觀眾的熱情是創作者最珍貴的動力，「感受到大家對台灣故事的好奇與關注，這讓我們更有信心把作品帶到世界各地。」製作團隊表示，此次美國巡迴放映除了持續增加實體場次，同步洽談北美串流平台上架，希望透過戲劇，讓更多國際觀眾理解台灣所面臨的安全挑戰，共同努力維護民主價值，讓戰爭只留在戲劇中。（編輯：李亨山）1150212