《零日攻擊》前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」

《零日攻擊》於美國國會專場放映，美國眾議院對中共戰略競爭特別委員會主席John Moolenaar以及國會台灣連線成員、加州聯邦眾議員Jimmy Gomez等均出席全程觀影。（零日文創提供）

台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。

民主黨眾議員吉米·戈梅斯（Jimmy Gomez） 致詞時表示，去年八月訪問台北期間，與台灣副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦《零日攻擊》的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。

共和黨眾議員約翰·穆倫納爾（John Moolenaar）則表示中共的灰色地帶戰術威脅著在尚未發動實質性軍事入侵之前，就動搖台灣政府的穩定以及其對民主的承諾。「《零日攻擊》作為一個警示性的寓言，提醒人們：若台灣及其盟友未及時採取行動自我防衛，後果將十分嚴重。」

《零日攻擊》主創團隊出席華府智庫SCSP放映座談，多位美國退將與國安情報官員均出席觀影。（零日文創提供）

美國空軍退役中將、前印太司令部副司令Clint Hinote也在觀賞《零日攻擊》後在LinkedIn社群公開發文表示本劇對中共認知​​作戰刻畫與他的理解高度吻合，表示「這是必看作品」; 另有參議員幕僚觀影後表示對拍攝品質跟劇情描繪印象深刻，大呼裡頭對政治的刻畫太真實。

本場國會放映由美國華府智庫「Special Competitive Studies Project（SCSP）」籌劃主辦，該組織是由前谷歌執行長施密特創立的跨黨派非營利智庫與基金會，長期關注人工智慧與新興科技如何改變美國國家安全、經濟與社會結構，其核心使命是提出政策建議，協助美國在2030年前維持全球科技與經濟競爭優勢。《零日攻擊》受SCSP邀請在華府放映與對談，共包括在智庫辦公室與國會共2場次，均吸引等不少政策圈內官員與學者到場，象徵台灣經驗與台海議題正式進入美國國安與科技戰略社群的核心討論場域。

《零日攻擊》2月1日於西雅圖夢花影展 (Dream Flare Film Festival)舉行此次美國首場放映。（零日文創提供）

本次巡迴中，在2月1日於西雅圖夢花影展 (Dream Flare Film Festival)舉行首場放映，影廳座無虛席，觀眾在映後座談中，從劇情一路談到當前台海局勢與威權擴張，許多人直呼「想一次看完10集」。 監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬 （Janet Hsieh）均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流。​2月6日也於台北駐紐約經濟文化辦事處舉辦放映與討論會，監製林錦昌在交流中透露，電影版已著手進行一段時間，希望明年推出，劇本將以國際與第一島鏈視角創作中共迫台的政治軍事電影。

