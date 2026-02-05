《零日攻擊》告芒草抄襲 王淺秋拆穿綠奧步：創傷症候群

國民黨去年推出的《萊爾校長》系列影片引發轟動，成為大罷免大失敗的勝利打點之一。（圖 / 擷取自國民黨YT）

國民黨去年推出的《萊爾校長》系列影片引發轟動，但製作團隊成員、新媒體部前主任韋淳祐和前發言人楊智伃，竟遭《零日攻擊》團隊以「抄襲芒草畫面」為由，提告違反《著作權法》。媒體人王淺秋直言，綠營就是恃著有資源浪費錢提告，讓你疲於奔命，根本「創傷症候群」。

王淺秋5日在《大新聞大爆卦》節目表示，感覺民進黨從上到下、到《零日攻擊》的團隊，都有一種「創傷症候群」，來自於韋淳祐的「萊爾校車」系列動畫（及衍生的無數二創），這一連串的「校車效應」，讓「萊爾校長」再也撕不掉這個標籤，讓他不得不現在還一直「萊爾」。

「這是一個制約的行為。」王淺秋直呼，這個「抄襲」控告，隨便比較一下都會覺得：這個芒花有差很多嗎？隨便怎麼拍都可以拍到吧！拍一個山頭的角落，拿這個來控告抄襲？「我直接就可以告訴你，這個就是浪費錢！如果這可以告，判他有刑責的話，那我...」。

王淺秋直言，但她現在對法院不是那麼有信心，從法理原則來講，這是不可能告成的。所謂「抄襲原創」的法條定義是很精準的，這個叫抄襲也太好笑，而且隔了這麼久，所以這個叫作一系列司法攻防的秋後算帳，跟創傷症候群。

王淺秋指出，現在一般人面對司法是弱勢的，一方面沒有那麼多金錢資源去跟他打官司，一方面對司法程序不熟悉，任何一個沒有進過法院的人，見到檢察官在庭上對你問問題，稍微嚴厲一點、甚至喝斥，可能很多人會害怕。如果被不同的檢調機制，把你這邊傳一下、那邊做一下筆錄，那個心理的害怕是非常大的。像凌濤被分成民事、刑事好幾個官司，「讓你疲於奔命！」

王淺秋強調，民進黨就是錢多，現在全台灣人的共識就是：有黨證、發大財！在他們資源這麼多的情況之下，拿司法當工具去讓所有意見跟他不同的人封嘴、封口，不能評論他的時候，這就是創傷症候群。「阿祐他們應該要感到光榮，離開媒體部這麼久還有人記得他！」

