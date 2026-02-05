《零日攻擊》團隊再告藍涉抄襲 楊智伃：連芒草都能變成專利？

國民黨前發言人楊智伃。截自楊智伃臉書



記者周志豪／台北報導

繼桃園市議員凌濤等人後，國民黨新媒體部前主任韋淳祐與前發言人楊智伃也遭《零日攻擊》製作團隊控涉違著作權法。楊今在臉書自嘲，自己竟因幾秒鐘AI生成的「枯黃野芒草」，被控抄襲他們花高價實拍的「翠綠青草」。

楊智伃自嘲，原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？這個時隔半年突如其來的告訴，真的讓人匪夷所思。

不過楊智伃也嗆聲，當初大罷免時，青鳥成群結隊的出征攻擊都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴？要告就來告，我們沒在怕。

廣告 廣告

楊智伃表示，到現在都還記得，在企劃與拍攝去年7月21日推出的反罷免廣告《7/26 投不同意罷免－假訊息篇》時，面對的各種現實挑戰與困難。

楊智伃說，當時的國民黨新媒團隊沒有《零日攻擊》那樣高額、動輒上億的製作補助，但有創意、有與社會共鳴的能力，也正因如此，這些短劇在社群持續發酵，創下當時國民黨 YouTube 觀看紀錄。

楊智伃揶揄，反觀砸下巨資的作品，卻只是把自己困在同溫層裡，所以這次隔了將近半年才對我們團隊提告，硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，到底是嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？

更多太報報導

《零日攻擊》團隊再告藍涉抄襲 藍前新媒團隊：控告單車抄襲法拉利引擎？

指《零日攻擊》導演拿2千萬！葉元之挨告不請律師 瀟灑出庭喊「這沒什麼」

遭羅景壬提告今開庭 凌濤：直球對決，為人民把關公帑