《零日攻擊》團隊再告藍涉抄襲 藍前新媒團隊：控告單車抄襲法拉利引擎？

繼桃園市議員凌濤、國民黨前正副發言人鄧凱勛、康晉瑜後，國民黨新媒體部主任韋淳祐也傳被《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。韋今在臉書揶揄，指控邏輯上相當於稱一架單車抄襲法拉利引擎構造，令人匪夷所思。

韋淳祐表示，《零日攻擊》製作團隊近日控告國民黨去年7月21日推出的反罷免廣告「7/26投不同意罷免-假訊息篇」疑涉違反著作權法，指控國民黨用AI生成的「枯黃野芒草」，是抄襲他們花高價實拍的「翠綠青草」。

韋淳祐揶揄，原來只要錢花得夠，就能取得芒草專利，原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色，也難怪今時今日有民進黨撐腰，有些人的內心就能夠黑白不分。

韋淳祐指出，《零日攻擊》製作團隊似乎認為窮到叮噹響的國民黨新媒體部，侵犯他們那一億元鉅製的著作權？讓前新媒團隊甚至感到一絲「榮幸」，但「對不起，我們實在無法照顧價值一億元的玻璃心」。

但韋淳祐仍澄清，前新媒體部團隊，肯定抄襲不了《零日攻擊》那種曠古絕今的想像力，肯定抄不了《零日攻擊》那種「煉金術」般融資手腕，也肯定抄不了《零日攻擊》評分，因為每一分都「價值千金」。

韋淳祐表示，《零日攻擊》獲得文化部等國家補助逾1億元，更獲得公視公播，但卻成功製造出「零的領域」，全台零共鳴，相比之下遭指控抄襲的那支反罷免廣告成本不及《零日攻擊》500分之1，卻能成網友迷因，引起共鳴。

韋淳祐揶揄，《零日攻擊》IMDB 評分4.8 分是一個數學奇蹟，代表每一分造價高達 2000 萬元，短短10集電視劇還被網友抓到一堆「時間線 BUG」，想必是遠超諾蘭式的「非線性敘事」，追隨著賴總統深奧的「團結十講」。

韋淳祐表示，戲仿是網路時代的搖滾樂，嘲諷是對惡質強權的手段。這個世界最荒謬的，不是強權打壓，而是敢砸一億以上的納稅錢，卻不敢直視自己的作品只是昂貴且無效的政治文宣。

韋淳祐說，面對秋後算帳不會畏懼，更不會停止監督，「要告便告，我們直面對決」，但若連一點諷刺都容不下，建議下次別申請補助，直接申請「玻璃心碎裂險」比較快回本。

