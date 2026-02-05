《零日攻擊》團隊控萊爾校長團隊抄襲 韋淳祐：同標準《在路上》沒抄襲？

國民黨新媒體部前主任韋淳祐（右2）。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨新媒體部前主任韋淳祐遭《零日攻擊》製作團隊控涉違著作權法，韋下午質疑，《零日攻擊》導演羅景壬2008年拍《五月花衛生紙》廣告，劇情完美復刻台劇《白色巨塔》，按照此次提告標準，羅算不算抄襲界一代宗師？

韋淳祐也提到，羅景任2023年幫總統賴清德拍的競選廣告《在路上》，構圖與對話邏輯都和金穗獎得獎作品《路上》高度雷同，當時也被控抄襲，但羅卻稱「駕駛路途中的對話，在電影、電視、廣告，很多領域，都有大量呈現」。

韋淳祐揶揄，相信能夠拿1億多元納稅錢的大導演不會抄襲，就是「致敬」，這叫「後現代解構」，而這就是「藝術的相對論」：只要地位夠高，別人都是抄襲，自己就都是「經典重現」。

但韋淳祐也質疑，既然「開車聊天」是人類共通經驗，不算抄襲，那對《零日攻擊》團隊而言，難道「芒草」和「新聞畫面」是火星特產？難道這世界上僅《零日攻擊》出現芒草？為何「開車」是大眾文化，「芒草」就是抄襲？

韋淳祐批評，《零日攻擊》團隊指控國民黨反罷免影片中AI 生成的「枯黃野芒草」抄襲他們花高價實拍的「翠綠青草」，原來在《零日攻擊》宇宙，只要你花了納稅錢拍了草，全世界的草就都姓「羅」？

韋淳祐表示，沒想到「雙標」與「玻璃心」這些政客標配技能，今時今日的大導演也可能擁有；而若雙標算是一種影視專長，請問羅景任，這要報名影帝還是導演？

