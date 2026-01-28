《零日攻擊》導演提告加重誹謗 葉元之孤單出庭沒律師：這沒什麼
《零日攻擊》導演羅景壬被國民黨議員凌濤指控領取勞動部2872萬元補助，立委葉元之、王鴻薇也跟進發文，羅景壬自訴加重誹謗。台北地方法院今天（28日）開庭整理雙方爭執、不爭執事項並調查證據聲請，葉元之單槍匹馬出庭，被問：「為何不請律師？」他僅攤手表示：「這又沒什麼，這隨便亂告的。」
國民黨議員凌濤、時任發言人鄧凱勛、副發言人康晉瑜去年8月開記者會質疑，審計部調查就安基金3年間有5174萬支出不符用途規定，其中羅景壬團隊承包勞動部勞動節主題影片，總補助金額2872萬；隨後又替民進黨要角拍攝選舉宣傳，並於賴清德勝選後獲文化部7131萬元支持，認為涉及嚴重弊端、政府拿錢豢養「綠友友」。
羅景壬當時透過聲明澄清，勞動部相關標案是由媒體公司得標，媒體公司再委託製作公司承辦，他僅對製作公司負責單一廣告拍攝，領取的是固定導演費，需填寫勞務報酬單並依法納稅，且金額低於商業廣告行情，對於遭到國民黨污衊嚴重損害其名譽，自訴5人涉及加重誹謗罪嫌。
法院今開庭，由於雙方在書狀交換有誤解，法官請雙方律師務必提前將書狀寄送給對造，之後詢問沒有律師陪同的葉元之想怎麼做？葉元之強調他不過講了一句話，已經有請律師寫狀並在禮拜一寄給法院，法官則反問：「那我今天怎麼收得到？」
