《零日攻擊》導演駁領2872萬補助提告 凌濤揭法官重話：不要開空庭

被指拿政府2872萬補助拍《零日攻擊》，導演羅景壬(右)提刑事自訴，告凌濤、康晉瑜、鄧凱勛3人。（林偉信攝）

藍營質疑台劇《零日攻擊》導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅針對時任國民黨智庫副執行長凌濤及發言人康晉瑜、鄧凱勛提起加重誹謗刑事自訴，北院28日再次開庭。凌濤質疑，原告律師甚至被法官重話提醒不要開空庭，直批羅浪費資源以司法干擾公眾檢驗。

凌濤今(28日)發文提到，剛才他與國民黨前發言人康晉瑜、鄧凱勛再度赴北院，出席檢驗勞動部就安基金、遭《零日攻擊》導演羅景壬提告案件的庭上審理。法官在上次庭審時早已諭知，相關審理事實的書狀與表格整理電子檔，都應寄送給對方律師；然而對方律師遲遲無法將電子檔與書狀提供給辯護律師，導致答辯程序無法進入實質爭點討論與審理，庭上法官多次重話提醒：「不要開空庭！」

凌濤強調，法院法官與書記官人力有限、業務繁重，對方企圖以司法干擾公眾檢驗，卻又未能備齊應有功課，只是徒增法院困擾、讓司法體系疲於奔命。所有接受公眾檢驗的人士，都應先與自己的辯護律師充分討論、做好準備再提起自訴，才不會浪費寶貴司法資源。

康晉瑜(右起)、凌濤、鄧凱勛28日應訊出庭。（林偉信攝）

凌濤直呼，他一路走來，從勞動部就業安定基金、教育部海科館霸凌案與標案，到大石國際採購案，這些紮實的檢驗，都是站在人民與公益的角度出發，為的是讓社會的不公被揭露、被看見，替人民納稅錢及權利把關，監督制衡，這正是民主真正的意義。

凌濤指出，他們委任的金牌大律師吳柏宏，也剛在李紀珠告周玉蔻案勝訴，正義不會不來。過去他們累積勝訴、不起訴共12次的全勝紀錄，也期盼這幾起替人民把關納稅錢、對決特定團體的案件，能再次迎來勝訴好消息，為台灣公眾檢驗的自由與正義留下重要註腳。

