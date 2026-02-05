《零日攻擊》提告藍營反擊 陳菁徽諷綠色碰不得、楊智伃嗆沒在怕

照片來源：IMDb網頁

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

針對國民黨新媒體創意團隊被《零日攻擊》團隊提告一事，立法委員陳菁徽今（5）日表示，簡直不敢相信自己的耳朵，該團隊因為一支檢討《零日攻擊》的政治諷刺廣告，竟然被拿了國家上億補助的製作團隊提告違反著作權？被提告的前國民黨發言人楊智伃今天稍早於臉書提到，她跟同仁阿祐竟因一片「不同顏色的芒草」被告，但嗆：「我們沒在怕。」

陳菁徽認為，《零日攻擊》團隊提告理由更是荒唐，指控新媒體創意團隊用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花大錢實拍的「翠綠青草」。她諷刺，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？是不是在暗示只要顏色對了，什麼都可以是對的？請問《零日攻擊》是一般的商業作品爭議嗎？絕對不是。

「一部帶有強烈特定意識形態的作品，大剌剌地拿了文化部與國發基金超過一億元的補助。」陳菁徽指出，立委們在立法院早就多次質疑，當初審查補助的顧問名單，與劇組成員有著千絲萬縷的「密切關係」。她說，這種「球員兼裁判」、「自己的補助自己審」的操作，外界質疑涉及不法，難道納稅人連質疑的權利都沒有？現在連諷刺一下都要被告？

照片來源：陳菁徽臉書

陳菁徽評論，《零日攻擊》是一億元拍出的「史詩級尷尬」，拿了這麼多錢，拍出來的是什麼？滿分10分的IMDb評分4.8，網路上隨便一搜都是負評，劇情邏輯死、角色行為完全不符合人性，只為了服務特定的政治宣傳，為了硬塞「抗中保台」的情緒，讓角色做出違反常理的決策。

陳菁徽強調，如果作品夠好，共鳴是不用買的；如果作品夠爛，提告是遮不住的。製作團隊告的不只是國民黨新媒體團隊，告的是所有看不慣這種「黨國文宣腐敗」的台灣人。

對於被提告一事，楊智伃表示，當時新媒體團隊在2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告《7/26投不同意罷免－假訊息篇》，如今在2026年突然被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法。

照片來源：楊智伃臉書

「這個時隔半年突如其來的告訴，真的讓人匪夷所思。」楊智伃解釋，因為他們控告的內容，竟然只針對其中短短幾秒鐘的一大片「不同顏色的芒草」。她說，對方主張被告用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花高價實拍的「翠綠青草」，原來只要資本夠雄厚，連芒草都能變成專利？

「這次提告，到底是嫉妒心作祟？還是玻璃心破碎？硬是抓著一片顏色不同的芒草不放，隔了將近半年才對我們團隊提告。」楊智伃強調，當初大罷免時，青鳥成群結隊的出征攻擊，藍營團隊都撐過來了，還會怕這種零分團隊的零分爛訴？她嗆：「要告就來告，我們沒在怕。」

照片來源：IMDb網頁、陳菁徽臉書、楊智伃臉書

