《零日攻擊》美國國會放映！退將讚「必看作品」 眾議員：警示性的寓言

話題台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，10日於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，美國空軍退役中將希諾特大讚「這是必看作品」；民主黨眾議員戈梅斯強調美國國會對台灣一貫的支持，共和黨眾議員穆倫納爾則表示中共的灰色地帶戰術威脅著在尚未發動實質性軍事入侵之前，就動搖台灣政府的穩定以及其對民主的承諾。

話題台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，10日於美國國會進行專場放映。（翻攝自臉書@鄭心湄）

《零日攻擊》啟動美國巡迴放映，2月1日起西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。《零日攻擊》受美國華府智庫「Special Competitive Studies Project（SCSP）」邀請在華府放映與對談，共包括在智庫辦公室與國會共兩場次，均吸引等不少政策圈內官員與學者到場，象徵台灣經驗與台海議題正式進入美國國安與科技戰略社群的核心討論場域。

SCSP董事總經理Ylli Bajraktari（左起）、SCSP全球事務副總Joe Wang、零日攻擊製作人鄭心媚、零日攻擊監製林錦昌、零日攻擊行銷總監高偉豪、SCSP外交政策副主任Channing Lee。（該劇製作團隊提供）

美國空軍退役中將、前印太司令部副司令希諾特（Clint Hinote）在觀賞《零日攻擊》後公開發文表示，劇中對中共認知作戰與台海衝突情境的刻畫，與他多年在印太戰略前線的觀察高度吻合，更認為這部劇應成為所有關心台海安全與民主未來人士的必看作品；他並強調，透過戲劇呈現威權擴張下的真實風險，有助喚起更多國際決策者與大眾對台灣處境的重視。製作人鄭心媚表示，現場觀眾的熱情是創作者最珍貴的動力，「感受到大家對台灣故事的好奇與關注，這讓我們更有信心把作品帶到世界各地。」

此次巡迴包含2月1日於西雅圖夢花影展（Dream Flare Film Festival）舉行此次美國首場放映，影廳座無虛席，觀眾在映後座談中，從劇情一路談到當前台海局勢與威權擴張，許多人直呼「想一次看完十集」。 監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬（Janet Hsieh）均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流，其中西方觀眾比例不少，顯示台劇在當地能見度與關注度持續攀升。​

民主黨眾議員戈梅斯（Jimmy Gomez） 致詞時表示，去年8月訪問台北期間，與台灣副總統蕭美琴會面時首次得知該影集，他即建議在美國國會大廈舉辦《零日攻擊》的放映會，以強調美國國會對台灣一貫的支持。共和黨眾議員穆倫納爾（John Moolenaar)則表示中共的灰色地帶戰術威脅著在尚未發動實質性軍事入侵之前，就動搖台灣政府的穩定以及其對民主的承諾，「《零日攻擊》作為一個警示性的寓言，提醒人們：若台灣及其盟友未及時採取行動自我防衛，後果將十分嚴重。」

2月1日於西雅圖夢花影展舉行美國首場放映，監製林錦昌、製作人鄭心媚、演員謝怡芬均親自出席映後，與觀眾熱烈QA交流。（該劇製作團隊提供）

2月6日也於台北駐紐約經濟文化辦事處舉辦放映與討論會，許多外館同仁開心表示這部劇關注度高，終於有機會一睹為快。監製林錦昌在交流中也透露，電影版已著手進行一段時間，希望明年推出，劇本將以國際與第一島鏈視角創作中共迫台的政治軍事電影。製作團隊表示，此次美國巡迴放映除了持續增加實體場次，也同步洽談北美串流平台上架，希望透過戲劇，讓更多國際觀眾理解台灣所面臨的安全挑戰，共同努力維護民主價值，讓戰爭只留在戲劇中。

