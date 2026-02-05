「零日」團隊傳告萊爾校長侵權 陳菁徽：不敢相信

陳菁徽聲援國民黨前新媒部「萊爾校長」團隊。資料照 陳菁徽國會辦公室提供



國民黨前主席朱立倫的新媒體部成員去年曾發表反罷免宣傳廣告，傳出遭「零日攻擊」製作團隊提告違反「著作權法」。國民黨立委陳菁徽今（5日）表示，國民黨的政治諷刺廣告，被拿了國家上億補助的製作團隊提告違反著作權？簡直不敢相信她的耳朵。

陳菁徽在臉書發文說，國民黨的新媒體創意團隊，因為一支檢討《零日攻擊》的政治諷刺廣告，竟然被拿了國家上億補助的製作團隊提告違反著作權？提告理由更是荒唐：指控新媒體創意團隊用 AI 生成的「枯黃野芒草」，抄襲了他們花大錢實拍的「翠綠青草」。

陳菁徽說，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？是不是在暗示只要顏色對了（綠色），什麼都可以是對的？請問《零日攻擊》是一般的商業作品爭議嗎？絕對不是。

她說，一部帶有強烈特定意識形態的作品，大剌剌地拿了文化部與國發基金超過一億元的補助。我們在立法院早就多次質疑，當初審查補助的顧問名單，與劇組成員有著千絲萬縷的「密切關係」。 這種「球員兼裁判」、「自己的補助自己審」的操作，外界質疑涉及不法，難道納稅人連質疑的權利都沒有？現在連諷刺一下都要被告？

陳菁徽說，當你們拿著納稅人的錢揮霍時，你們就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷！ 結果你們選擇用法律戰來讓異議者閉嘴？這就是民進黨口口聲聲的「民主」？ 價值一億元的自尊心，真的脆弱到連一點點網路迷因都承受不住？她說，如果作品夠好，共鳴是不用買的；你們告的不只是國民黨新媒體團隊，你們告的是所有看不慣這種「黨國文宣腐敗」的台灣人。

